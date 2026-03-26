Burger King tiene varios puestos de empleo, acá le contamos cómo aplicar

BK ofrece puestos de trabajo. (Cortesía /Cortesía)

En medio de un momento complicado para muchos trabajadores, una puerta se abre. La cadena Burger King anunció que está buscando contratar a exempleados de Pollo Granjero, quienes recientemente han atravesado una situación laboral difícil.

La empresa reconoció el esfuerzo, la entrega y el compromiso que caracterizan a estos trabajadores, destacando el aporte que dieron día a día en sus antiguos puestos.

Ahora, la franquicia de comida rápida quiere darles una nueva oportunidad. Según informaron, están reforzando su equipo de trabajo tanto en restaurantes que ya operan como en futuras aperturas dentro del país.

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“Queremos contar con ustedes para que sean parte de nuestro equipo”, indicaron, dejando claro que buscan sumar talento con experiencia en el sector.

Foto : BK (captura /captura)

Además, aseguran que esta puede ser una oportunidad para que quienes apliquen no solo encuentren trabajo, sino que también puedan crecer a nivel personal y profesional dentro de la compañía.

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Si usted forma parte de este grupo de extrabajadores y está en busca de empleo, puede enviar su currículum al correo: reclutamiento@aegroupcr.com.

La invitación está abierta y llega en un momento clave para muchas familias que necesitan volver a ponerse de pie lo antes posible.

Consejos para aplicar a una vacante: