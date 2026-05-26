¿Busca trabajo? Importantes empresas estarán en feria de empleo en reconocida universidad

La feria se realizará de forma presencial el 5 de noviembre en la sede de San Pedro. (Cortesía/Fidélitas)

Si usted anda buscando trabajo o quiere aprovechar nuevas oportunidades laborales, esta información le puede interesar muchísimo, porque la Universidad Interamericana de las Américas (UIA) realizará una feria de empleo con la participación de importantes empresas nacionales e internacionales.

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La actividad será este martes 27 de mayo del 2026, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

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Durante la jornada estarán presentes compañías de diferentes sectores, por lo que habrá opciones para personas con distintos perfiles profesionales y experiencias laborales.Entre las empresas confirmadas para la feria destacan:

Admedes

American Life

Bimbo

Global Services

CINDE Jobs

Coopecaja

Coopenae

TransPerfect

AGECO

Align

Dökka

Bill Gosling

Envista

Johnson Controls

Evision

RightPeople

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La feria representa una gran oportunidad para quienes desean entregar currículums directamente a reclutadores y conocer nuevas ofertas de empleo en un mismo lugar.

Además, este tipo de actividades suelen facilitar contactos laborales y procesos de entrevistas rápidas para algunos puestos.

Recomendaciones para asistir

Si usted piensa ir, lo mejor es que lleve su currículum actualizado, ya sea impreso o digital, y que vaya preparado por si surge una entrevista en el momento.

También es importante cuidar la presentación personal y revisar previamente cuáles empresas le interesan más para aprovechar mejor el tiempo.