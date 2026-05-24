Expo Feria Liberia 2026 reunirá decenas de empresas con ofertas de empleo para los guanacastecos

Acá le contamos todos los detalles de la feria de empleo. (captu/captura)

Si usted anda buscando trabajo o quiere aprovechar nuevas oportunidades laborales, esta información le puede interesar muchísimo.

La Expo Feria Liberia 2026 realizará una importante feria de empleo el próximo jueves 28 de mayo en el salón comunal de Santa Lucía, en Liberia, Guanacaste.

La actividad se desarrollará de 10 de la mañana a 2 de la tarde y contará con la participación de reconocidas empresas que estarán recibiendo currículums y buscando talento para distintas áreas.

Entre las compañías que participarán destacan KFC, Grupo Purdy, Ferromax, Centriz, Sigma, Renaware, Grupo SFA y Empresas Omega.

Además, Grupo Bretea también estará presente realizando labores de intermediación laboral con aproximadamente 40 empresas adicionales, ampliando así las posibilidades para quienes asistan a la actividad.

La feria se organiza en conjunto entre Grupo Bretea y la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Barrio Santa Lucía.

Marlon Chaves, organizador de la feria, recomendó a las personas llevar su currículum actualizado, ya sea en formato físico o digital, para facilitar los procesos de aplicación durante la actividad.

LEA MÁS: Más de 100 jóvenes del Caribe podrán capacitarse y optar por empleo gracias a importante programa

La iniciativa busca acercar oportunidades laborales a vecinos de Liberia y otras zonas cercanas, permitiendo que más personas puedan conectarse directamente con empresas y reclutadores.

LEA MÁS: Hyatt Place San José Cariari abrirá pronto y anda buscando personal para varios puestos

La Expo Feria Liberia 2026 se perfila como una gran oportunidad para quienes desean encontrar empleo, cambiar de trabajo o incluso explorar nuevas opciones laborales dentro de diferentes sectores.

Consejos para aplicar a una feria de empleo: