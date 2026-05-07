Buscan personal en feria de empleo en Belén: hay trabajos en seguridad, ventas y choferes

Si usted anda buscando trabajo, ponga mucha atención porque se viene una oportunidad que podría caerle como anillo al dedo.
Forza organización dedicada al transporte y logística de valores realizará una feria de empleo este viernes 22 de mayo en el polideportivo de Belén, dentro del gimnasio, donde estarán recibiendo candidatos para diferentes puestos.
La jornada se llevará a cabo de 9 a. m. a 3 p. m., por lo que tendrá varias horas para acercarse y dejar su hoja de vida.
Hay varios puestos disponibles
Esta feria impulsada por la Municipalidad de Belén está buscando personal para distintas áreas, por lo que hay opciones para perfiles variados.
Entre los puestos disponibles están: ejecutivo en ventas, coordinador de operaciones, cajero diurno, chofer con licencia B3 o B4, custodio, custodio motorizado y mecánico.
Eso sí, es importante que usted tenga experiencia comprobada en el puesto al que aspire, ya que este es uno de los requisitos clave.
LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Municipalidad de Santa Ana anuncia miniferia de empleo con varias vacantes
Llegue preparado
Si usted decide asistir, lo mejor es que llegue bien preparado para aumentar sus posibilidades.
Debe llevar su currículum, ya sea impreso o en formato digital, además de una fotocopia de la cédula.
También le van a solicitar hoja de delincuencia y los títulos de estudio, tanto en original como en copia.
En el caso de los puestos de custodio, es indispensable contar con el carnet de seguridad y portación de armas.
LEA MÁS: Dos Pinos abre feria de empleo con varias vacantes y contratación directa
También puede enviar su hoja de vida
Si por alguna razón no puede asistir ese día, también tiene la opción de enviar su currículum por correo electrónico a: reclutamiento.cr@forzalatam.com
Otra opción es escribir por WhatsApp al número 8305-2424, pero únicamente por mensaje.
Eso sí, en ambos casos debe indicar en el asunto “Feria de empleo Belén” y especificar claramente el puesto al que está aplicando.
Esta puede ser una buena oportunidad para quienes buscan trabajo o quieren cambiar de ambiente laboral, así que si cumple con los requisitos, no lo piense mucho y láncese.