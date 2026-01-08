Conocida empresa busca personal en Cartago: estas son las vacantes disponibles

Si usted anda en busca de trabajo, esta información le puede interesar. La reconocida empresa Talento Kitty anunció que está contratando empacadores, debido a la ampliación de su planta de producción en Cartago.
Las vacantes disponibles son para jornadas diurnas y nocturnas, por lo que hay opciones para distintos horarios. La empresa busca personas comprometidas, responsables y con ganas de trabajar.
Requisitos para aplicar
- Residir en Cartago centro o en zonas cercanas (deseable).
- Contar con disponibilidad inmediata y de horarios.
- Tener curso de Manipulación de Alimentos (indispensable).
Habilidades que se buscan
- Proactividad.
- Iniciativa.
- Dinamismo.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Responsabilidad y compromiso con el trabajo.
Las personas interesadas en formar parte del equipo de Talento Kitty deben enviar su currículum al correo electrónico reclutamiento@productoskitty.com. Es importante que, en el asunto del correo, indique claramente el puesto para el cual está aplicando.
Esta es una buena oportunidad para quienes viven en Cartago y desean incorporarse a una empresa reconocida que se encuentra en crecimiento.
Consejos para iniciar el 2026 con trabajo:
1. Actualice su CV y perfil de LinkedIn
El inicio del año es el momento perfecto para refrescar su currículum y asegurarse de que esté actualizado con sus habilidades más recientes, logros y experiencias. También le recomiendo revisar su perfil de LinkedIn para que se alinee con sus metas profesionales y tenga mayor visibilidad ante reclutadores.
2. Establezca metas claras y alcanzables
Es importante que establezca objetivos profesionales para el nuevo año. ¿Desea cambiar de empleo? ¿Ascender en su puesto actual? ¿Desarrollar nuevas habilidades? Defina sus metas con claridad y asegúrese de que sean alcanzables. Esto le dará un sentido de dirección y motivación para seguir adelante.