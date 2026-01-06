Popeyes busca personal para laborar en Santa Ana: hay vacantes en varias áreas

Si usted está buscando trabajo, Popeyes le tiene buenas noticias. La cadena de comida rápida anunció que requiere personal para su local en Santa Ana.

Popeyes busca personal. (Jorge Navarro para La Nacion )

Las vacantes disponibles son para asistentes administrativos, cajeros y auxiliares de cocina. Entre los requisitos más importantes, se solicita que tenga título y carné de manipulación de alimentos al día, experiencia en servicio al cliente, disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de lunes a domingo y disponibilidad inmediata.

Si desea postularse, envíe su currículum al correo Ruta27popeyescr@gmail.com, indicando en el asunto el cargo al que desea aplicar.

Popeyes asegura que esta es una excelente oportunidad para unirse a su equipo y desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa.