Ofertas de empleo

Popeyes busca personal para laborar en Santa Ana: hay vacantes en varias áreas

La reconocida cadena de comida rápida abre oportunidades laborales para asistentes administrativos, cajeros y auxiliares de cocina

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está buscando trabajo, Popeyes le tiene buenas noticias. La cadena de comida rápida anunció que requiere personal para su local en Santa Ana.

Popeyes
Popeyes busca personal. (Jorge Navarro para La Nacion )

Las vacantes disponibles son para asistentes administrativos, cajeros y auxiliares de cocina. Entre los requisitos más importantes, se solicita que tenga título y carné de manipulación de alimentos al día, experiencia en servicio al cliente, disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de lunes a domingo y disponibilidad inmediata.

LEA MÁS: Enrique Porras, el héroe anónimo que mantiene viva la magia del Parque de Diversiones

Si desea postularse, envíe su currículum al correo Ruta27popeyescr@gmail.com, indicando en el asunto el cargo al que desea aplicar.

LEA MÁS: Inicie el año con trabajo fijo: esta feria de empleo podría ser su oportunidad

empleo
Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de trabajo. (empleo /empleo)

LEA MÁS: Walmart busca personal y ofrece bonos, descuentos y apoyo integral a sus colaboradores

Popeyes asegura que esta es una excelente oportunidad para unirse a su equipo y desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleopopeyes
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.