CoopeMontecillos tendrá una feria de empleo este 26 de noviembre

Si está buscando un trabajo antes de fin de año, CoopeMontecillos anunció una feria de empleo, este miércoles 26 de noviembre en Montecillos de Alajuela, donde ofrecerá 55 plazas de contratación inmediata debido al aumento de operaciones por la temporada navideña.

Puestos disponibles para diferentes perfiles

CoopeMontecillos realizará una feria con 55 plazas disponibles para contratación inmediata. (CoopeMontecillos R.L./CoopeMontecillos R.L.)

La actividad será totalmente presencial, de 8 a. m. a 3 p. m., en las instalaciones de la cooperativa. Entre los perfiles que buscan se encuentran:

Choferes con licencia B3 y D3

Auxiliares de producción

Despachadores

Electromecánicos

Dependientes

Cajeros

La cooperativa indicó que se trata de puestos con alta demanda por el movimiento de fin de año, por lo que la contratación será inmediata para quienes cumplan con los requisitos.

Documentos necesarios para participar

Quienes deseen asistir deberán llevar:

Currículum actualizado

Hoja de delincuencia

Copia de cédula

Carné de manipulación de alimentos

Copia de títulos académicos

En caso de que alguna persona no pueda asistir presencialmente, puede enviar su información al correo reclutamiento@montecillos.com para ser tomada en cuenta en el proceso.

Lo que dice la cooperativa

La feria será presencial en las instalaciones de la cooperativa en Montecillos de Alajuela. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Según explicó Miyee Young Delgado, directora de Capital Humano, este proceso busca reforzar equipos de trabajo ante la demanda de fin de año.

La vocera indicó que la feria permitirá conocer directamente a los candidatos y presentarles oportunidades de crecimiento dentro de la cooperativa. Además, sostuvo que buscan sumar talento para fortalecer las áreas de planta y los centros de carne.

Una oportunidad para mejorar la situación laboral

La cooperativa recordó que estas contrataciones ofrecen estabilidad durante una época clave para muchas familias. Para quienes buscan asegurar el aguinaldo o mejorar su situación laboral, esta feria puede ser una opción inmediata y accesible.

