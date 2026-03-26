Dos Pinos está contratando choferes técnicos: vea dónde hay plazas y cómo aplicar

Dos Pinos tiene varios puestos de empleo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Si usted anda buscando trabajo y tiene experiencia al volante, esta puede ser una buena oportunidad para ponerse las pilas.

La cooperativa Dos Pinos anunció que está contratando choferes técnicos para recolección, por lo que abrió nuevas vacantes para personas interesadas en sumarse a su equipo de trabajo.

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La empresa detalló que, para optar por el puesto, hay un requisito que es indispensable: tener la licencia B4 al día.

Así que si usted cumple con ese punto, ya tiene una parte importante ganada para aplicar.

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Acá le contamos de los puestos. Captura (captura /captura)

Estas son las zonas donde hay vacantes

De momento, las plazas disponibles están ubicadas en tres puntos específicos del país:

Coyol

San Carlos

Limonal, Guanacaste

Eso significa que si usted vive cerca de alguna de esas zonas o tiene posibilidad de trasladarse, puede aprovechar la oportunidad.

¿Cómo aplicar?

La forma de aplicar es bastante sencilla y no tiene mucha ciencia.

Lo que usted debe hacer es ingresar a la página oficial de Facebook de Cooperativa Dos Pinos, buscar la sección o publicaciones relacionadas con empleo y ahí revisar las vacantes disponibles.

Dentro de esas publicaciones, la empresa le permite a la persona interesada escoger la zona donde desea aplicar, dependiendo de la sede que más le convenga.

En este caso, las publicaciones de trabajo le servirán como guía para seguir el proceso correspondiente y enviar la información que le soliciten.

Ojo con este detalle

Si usted está interesado, lo mejor es que no lo deje para después, porque este tipo de vacantes suele llamar bastante la atención, especialmente cuando se trata de una empresa reconocida y con presencia en distintas partes del país.

Por eso, si ya cuenta con la licencia requerida y anda en busca de una oportunidad laboral, lo más recomendable es entrar cuanto antes a la página oficial y revisar los puestos disponibles.

A veces, una opción así puede convertirse en ese empujón que usted estaba necesitando para volver al ruedo o dar un paso nuevo en su vida laboral.