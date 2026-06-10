Dos Pinos realizará feria de empleo en Grecia: buscan choferes, técnicos, operarios y personal de bodega

Acá le contamos de la feria de empleo que tendrá la Dos Pinos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La búsqueda de talento continúa en Dos Pinos. La reconocida cooperativa realizará una feria de empleo en Grecia para contratar personal en diferentes áreas y niveles de experiencia, desde ayudantes de planta hasta técnicos especializados.

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La actividad se llevará a cabo el próximo martes 16 de junio, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, en la Feria del Agricultor de Grecia.

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La empresa informó que estará reclutando personal para varios puestos operativos, técnicos y profesionales, por lo que la convocatoria podría representar una buena oportunidad para quienes buscan trabajo o desean un cambio laboral.

Entre las vacantes disponibles se encuentran ayudante de planta, auxiliar de bodega, auxiliar de lavado, operador de planta, operador de bodega y ayudante de ruta.

Además, la cooperativa también busca choferes con licencia B3 o B4, electromecánicos, mecánicos automotrices, técnicos en refrigeración y personal para puestos de display.

Las personas interesadas podrán acercarse directamente al lugar durante el horario establecido para entregar su currículum y conocer más detalles sobre los requisitos de cada plaza.

La feria está dirigida a candidatos con distintos perfiles y niveles de experiencia, por lo que la recomendación es llevar el currículum actualizado y cualquier documentación que respalde la experiencia laboral o formación académica.

La feria de empleo será el 16 de junio. Captura (captura /captura)

Grecia será así el punto de encuentro para quienes desean formar parte de una de las empresas más reconocidas del país y explorar nuevas oportunidades de crecimiento profesional.

Tres consejos para sacarle provecho a una feria de empleo

1. Lleve el currículum bien actualizado: Aunque parezca básico, muchas personas llegan con hojas de vida desactualizadas o incompletas. Revise que tenga su experiencia laboral, estudios, contactos y habilidades más importantes. Si puede llevarlo en físico y digital, muchísimo mejor.

2. Vaya preparado para una entrevista: En muchas ferias de empleo aprovechan para hacer entrevistas rápidas en el momento. Por eso, lo mejor es que usted vaya bien presentado, seguro y listo para responder preguntas sobre experiencia, fortalezas y disponibilidad.

3. No tenga miedo de preguntar: Si ve una empresa que le interesa, acérquese y consulte sobre horarios, requisitos o posibilidades de crecimiento. Mostrar interés y actitud puede marcar diferencia entre muchos candidatos.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja podrá encontrar feria de empleo, puestos de trabajo y consejo laborales.