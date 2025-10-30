¡El Lagar tiene una feria de empleo con montones de puestos disponibles!

Si usted anda detrás de una buena oportunidad laboral, El Lagar le tiene excelentes noticias, ya que realizará una feria de empleo con varias vacantes disponibles para personas con experiencia en labores de bodega, manejo y control de materiales.

La actividad se llevará a cabo este viernes 31 de octubre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en El Lagar La Pacífica, ubicado en San Francisco de Dos Ríos, justo por el Bodegón de la Cerámica.

El Lagar realizará una feria de empleo este viernes 31 de octubre en San Francisco de Dos Ríos.

Los reclutadores de la empresa estarán recibiendo currículos y entrevistando directamente a las personas interesadas en llenar los siguientes puestos:

Chofer con licencia B2 o B3

Bodeguero

Chequeador de materiales

Los requisitos para aplicar son muy claros: tener primaria completa, disponibilidad de horarios, experiencia comprobada y contar con la licencia B2 o B3 al día (según el puesto).

El Lagar ofrece excelentes condiciones laborales, entre ellas:

Asociación solidarista.

Médico de empresa.

Incentivo por cumplimiento.

Esta es una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad, buen ambiente y opciones de crecimiento dentro de una empresa sólida y con trayectoria en el mercado costarricense.

La feria de empleo del El LAGAR será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. (EL LAGAR/EL LAGAR)

Así que ya lo sabe: si cumple con los requisitos, prepare su currículum, saque su mejor actitud y llegue puntual, porque podrían salir contrataciones directas durante la feria.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Llegue preparado y con buena actitud

Antes de ir, investigue un poco sobre las empresas que participarán y los puestos que ofrecen. Así podrá hablar con más seguridad cuando lo entrevisten. Además, lleve su currículum impreso y en digital (por si se lo piden por correo o WhatsApp). La primera impresión cuenta mucho, así que salude, mire a los ojos y sea amable.

2. Vístase de forma adecuada

No tiene que ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen limpia y profesional. Evite ropa muy informal o con mensajes llamativos. Su presentación personal puede marcar la diferencia entre usted y otro candidato con el mismo perfil.

3. Sea claro al hablar de sus habilidades

Cuando le pregunten sobre su experiencia, hable con seguridad. Mencione ejemplos concretos de lo que ha hecho y de cómo puede aportar al puesto que busca. No se limite a repetir lo que dice su currículum: demuestre con palabras que usted sabe trabajar y tiene disposición para aprender.

4. No se rinda si no lo llaman de inmediato

A veces las empresas tardan unos días en revisar todos los currículos. Si no recibe respuesta pronto, puede escribir un correo o mensaje corto para agradecer la oportunidad y recordar su interés. Eso demuestra compromiso y seriedad.