Famoso hotel busca personal para varias áreas y ofrece diferentes puestos de trabajo

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Si usted está buscando trabajo en el sector turismo, esta puede ser una buena oportunidad.

El hotel Planet Hollywood Costa Rica anunció que está contratando personal para distintas áreas, por lo que abrió varias vacantes para personas interesadas en formar parte de su equipo.

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Entre los puestos disponibles hay opciones en cocina, donde se buscan cocineros A, cocineros B, ayudantes de cocina y personal de steward.

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También hay oportunidades en el comedor de staff, específicamente para el puesto de cocinero A.

En el área de alimentos y bebidas el hotel busca personal para los puestos de mixólogo, surtidor de vinos (wine steward) y salonero de cuarto.

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Las oportunidades laborales también incluyen el departamento de mantenimiento, donde requieren técnico de llegadas, plomero y operador de sala de máquinas y hasta recepcionista.

Asimismo, el hotel está buscando un supervisor de animación para el área de entretenimiento.

Si usted está interesado en aplicar a alguno de estos puestos, puede enviar su currículum al correo talento-pcr@planethollywoodhotels.com o comunicarse al número +506 8498-9862 para obtener más información.

Consejos para aplicar a un puesto:

1. Revise bien la información antes de enviar su currículum: Antes de aplicar, lea con atención los requisitos del puesto. Asegúrese de que su experiencia y habilidades coincidan con lo que la empresa está buscando.

2. Mantenga su currículum actualizado: Es importante que su hoja de vida incluya su experiencia más reciente, estudios y habilidades. También verifique que sus datos de contacto estén correctos para que puedan comunicarse con usted.

3. Cuide la forma en que escribe: Cuando envíe un correo o complete un formulario, procure escribir con buena ortografía y de manera clara. Esto refleja profesionalismo y buena presentación.

4. Investigue sobre la empresa: Antes de aplicar, tómese unos minutos para conocer a qué se dedica la empresa. Esto le ayudará a decidir si el puesto realmente le interesa y le servirá si lo llaman a entrevista.

5. Esté pendiente de su correo y teléfono: Después de enviar su solicitud, revise con frecuencia su correo electrónico y su celular. Muchas empresas contactan a los candidatos por esos medios para continuar con el proceso de selección.