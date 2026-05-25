Feria de empleo en Nicoya reunirá a grandes empresas y podría ayudarle a encontrar trabajo rápido

La gente de Nicoya y zonas cercanas que anda pulseándola para conseguir trabajo tendrá una nueva oportunidad muy pronto gracias a una expoferia de empleabilidad que reunirá a varias empresas reconocidas del país.
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La actividad busca conectar a personas que estén buscando una oportunidad laboral con compañías que actualmente tienen plazas disponibles en diferentes áreas.
Entre las empresas participantes estarán KFC, Grupo Purdy, Grupo Monge, Ferromax, Refrigeración Omega y Grupo SFA. Además, Grupo Bretea estará realizando intermediación laboral con opciones para más de 40 empresas de la zona.
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Puestos para diferentes perfiles
Durante la feria habrá oportunidades en áreas operativas, administrativas y comerciales, por lo que la invitación está abierta para personas con distintos perfiles laborales y niveles de experiencia.
Uno de los puntos que más llama la atención es que las empresas podrían realizar entrevistas en el mismo lugar, siempre y cuando los candidatos cumplan con los requisitos que buscan los reclutadores.
La expoferia de empleo se realizará el próximo viernes 29 de mayo del 2026, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el antiguo Rancho Nicoyano, actualmente conocido como Hospedaje Country Club Nicoya.
Los organizadores recomendaron llegar preparados y llevar el currículum actualizado, ya sea en formato físico o digital.
Consejos para aprovechar mejor la feria
Si usted piensa asistir, hay varios detalles que podrían ayudarle a causar una buena impresión:
- Lleve su currículum bien actualizado y revise que tenga sus datos de contacto correctos.
- Vaya vestido de forma ordenada y profesional, aunque el puesto no sea ejecutivo.
- Prepárese para una posible entrevista rápida, ya que algunas empresas podrían contratar personal desde ese mismo día.
Las personas que tengan dudas o quieran más información pueden comunicarse al número 6250-0527.