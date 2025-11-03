Ofertas de empleo

Feria de empleo en San José ofrece 800 puestos de trabajo, acá le contamos todos los detalles

La feria será por dos días en forma virtual y presencial

Por Fabiola Montoya Salas
Ambiente laboral
La Universidad Fidélitas organizó una feria de empleo, acá le contamos todos los detalles. (Shutterstock/Shutterstock)

Si usted está en busca de trabajo o quiere mejorar su futuro profesional, apunte bien esta fecha, porque la Feria de Empleo de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Fidélitas le trae más de 800 puestos disponibles en reconocidas empresas nacionales e internacionales.

El evento contará con dos modalidades:

  • Feria virtual: martes 4 de noviembre, de 9 a.m. a 4 p.m.
  • Feria presencial: miércoles 5 de noviembre, de 10 a.m. a 4 p.m., en la Sede San Pedro, Edificio de la Innovación (piso 4).
feria de empleo en San José
La feria de empleo tendrá 800 puestos de trabajo. Captura (Fid/feria de empleo en San José)

Más de 22 compañías participarán buscando profesionales y estudiantes en áreas como administración, economía, contabilidad, mercadeo, recursos humanos y finanzas, entre muchas otras.

El espacio está pensado para que pueda conectarse directamente con los reclutadores, entregar su currículum, hacer entrevistas rápidas y hasta conocer sobre pasantías o programas de desarrollo profesional.

El objetivo es acercar el talento joven a las empresas líderes del país, y ayudarles a dar ese paso que muchas veces cuesta: pasar del aula al empleo formal.

Además, si usted no puede asistir de forma presencial, la versión virtual será una gran opción para aplicar a los puestos desde cualquier parte del país. Solo debe registrarse previamente en el enlace oficial: https://bit.ly/4ngGo8v

Tres consejos para ir a una feria de empleo:

  • Prepare su currículum y documentos clave: Lleve varias copias actualizadas de su currículum, carta de presentación y referencias laborales. Asegúrese de que estén organizados y sean fáciles de entregar a los reclutadores. Esto demuestra profesionalismo y facilita el contacto posterior.
  • Investigue las empresas participantes: Antes de asistir, revise qué empresas estarán en la feria y conozca sus perfiles, valores y vacantes disponibles. Esto le permitirá hacer preguntas concretas, demostrar interés y destacar frente a otros candidatos.
  • Preséntese de manera profesional y confiada: Vístase de manera adecuada, con un atuendo que refleje seriedad y pulcritud. Mantenga contacto visual, sonrisa y seguridad al hablar; recuerde que su actitud puede ser tan importante como su experiencia.
