Ofertas de empleo

Si busca empleo en el sector salud, destacada empresa busca personal para todo el país

Farma Value abre sus puertas y busca talento en salud para todo el país

Por Fabiola Montoya Salas

Farma Value realizará una feria de empleo este viernes 7 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura, al costado oeste del parque Central de Alajuela, ofreciendo oportunidades para trabajar en todo el país.

Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Feria de empleo ofrece vacantes en todo el país. (Canva/Canva)

La compañía, reconocida en el sector farmacéutico, busca cubrir vacantes en distintas áreas de salud y ventas, incluyendo regentes, gerentes de farmacia, asistentes de farmacia, asistentes de ventas, alisto (preparación de pedidos) y mensajeros(as).

La feria de empleo iniciará a las 9 de la mañana. (Farmaci/Farma Value)

Quienes estén interesados deben contar con disponibilidad para laborar en cualquier punto del país y tener las competencias necesarias para los puestos. La empresa ofrece salario base más bonificaciones y un paquete de beneficios, lo que convierte esta feria en una excelente oportunidad para quienes desean desarrollarse en el área de la salud y ventas farmacéuticas.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Lleve un currículum claro y actualizado: Asegúrese de que su hoja de vida incluya sus datos personales completos, experiencia laboral reciente, estudios y habilidades destacadas. Si usa herramientas de inteligencia artificial para redactarlo, revise que la información sea precisa y personalizada, no genérica. Lleve varias copias impresas y guárdela también en formato digital para enviar por correo si se lo piden.
  • Vístase de manera profesional y proyecte seguridad: Su presentación personal es clave. Vístase acorde al puesto que busca y mantenga una actitud amable y confiada. Recuerde que la primera impresión cuenta y que los reclutadores valoran a quienes llegan preparados y con actitud positiva.
  • Prepare preguntas y respuestas: Estudie la empresa antes de asistir, conozca sus vacantes y piense en cómo sus habilidades se ajustan a los puestos disponibles. Practique responder preguntas comunes sobre su experiencia y logros. También prepare preguntas inteligentes sobre el trabajo o la empresa, esto demuestra interés y proactividad.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

