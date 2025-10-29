Grupo Monge realiza feria de empleo: acá le contamos las plazas disponibles que tienen

Si está buscando empleo estable y con buenas oportunidades de crecimiento, este jueves 30 de octubre no puede perderse la Feria de Empleo que realizará Grupo Monge en CEDI Coyol, Alajuela. La actividad será de 9 a.m. a 1 p.m., abierta a todo público y con entrada gratuita.

El evento ofrece vacantes para auxiliares de bodega y asistentes de inventarios. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

La compañía tiene disponibles puestos de auxiliar de bodega y asistente de inventarios, dirigidos a personas organizadas, con atención al detalle y capacidad para trabajar en equipo. Los interesados deben contar con experiencia en cargos similares para poder aplicar.

Los aspirantes deberán presentar currículum, cédula y certificados de estudios, y se recomienda llegar con tiempo para asegurar su participación. Grupo Monge destaca por ofrecer oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, así como capacitación constante a su personal.

La feria de empleo será este jueves 30 de octubre en CEDI Alajuela. (grupo Mon/captura)

Además de la posibilidad de integrarse a un equipo sólido, quienes asistan podrán conocer más sobre el funcionamiento del Centro de Distribución Integral (CEDI) y las áreas operativas de la compañía, un plus para quienes buscan aprender y desarrollarse en logística y manejo de inventarios.

Para más información, puede comunicarse con el CEDI Grupo Monge en El Coyol de Alajuela o visitar el sitio web de la compañía.

Consejos para ir a una feria de empleo: