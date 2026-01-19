Feria de empleo en San José ofrece muchos puestos y acá le contamos

Si anda buscando trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, ponga atención, porque esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Este lunes 26 de enero, se realizará la Feria de Empleo Desampa Bretea, organizada por el Grupo Bretea, un evento pensado para ayudarle a encontrar trabajo en distintas áreas.

Acá le contamos detalles sobre la feria de empleo. (Cortesía /Cortesía)

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Feria de empleo ofrece plazas para operarios de producción

La feria se llevará a cabo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Casa Acerpa, ubicada en San Miguel de Desamparados, y contará con la participación de empresas reconocidas, que estarán recibiendo currículos y conversando directamente con los interesados.

LEA MÁS: Feria de empleo en Desamparados ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad

La feria de empleo será el 26 de enero. (ciortesí a/cortesía)

Habrá vacantes en áreas operativas, comerciales, administrativas, informáticas, gerenciales y hasta médicas, por lo que vale la pena que se dé la vuelta, aunque ya tenga trabajo o esté buscando algo mejor.

Entre las empresas participantes destacan: Pierre Cardin, Corporación del Valle Metropolitano S.A., Aldeas Infantiles SOS, TransPerfect, Ventus, Sigma, K-9, Red Volution, Securitas, UCAF, Grupo Bonanza, El Lagar y Coca-Cola Femsa, entre otras.

La recomendación es que llegue con su currículum actualizado, buena actitud y todas las ganas de salir con una oportunidad bajo el brazo. La entrada es gratuita y el ambiente está pensado para que usted pueda conversar directamente con los reclutadores.

Consejos para ir a una feria de empleo