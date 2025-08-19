Feria de empleo en San José tiene puestos de trabajo en empresas de mucho renombre

Acá le contamos los detalles de la feria. Cortesía (cortesía )

Este miércoles 20 de agosto, en la Universidad CENFOTEC, usted podrá dejar el currículum y pulsear un puesto en compañías como IBM, Banco Nacional y Grupo Monge.

La actividad será de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el barrio Francisco Peralta, en San José.

Ahí estarán otras empresas de peso como Moody’s, Babel, Align Technology, PROCOMER, Grupo Dokka, OfficeSpace Software y Movate, entre otras más con puestos disponibles y listas para conocer a los candidatos.

Además, PROCOMER hará pruebas de inglés a quienes quieran pulsear puestos en compañías con proyección internacional, así que si usted domina el idioma, puede ser un punto a favor.

“La ExpoCENFO no es solo una vitrina del talento estudiantil, sino un puente directo hacia el mundo laboral”, explicó Laura Gamboa, directora de Bienestar Estudiantil de la Universidad CENFOTEC.

La actividad es gratuita y abierta a todo público, así que si está sin brete o quiere mejorar el que ya tiene, esta es su oportunidad para entregar el currículum de una vez.

Además de la feria, incluye las Olimpiadas de Computación Inteligente y una Rueda de Empleabilidad, con proyectos tecnológicos hechos por estudiantes de universidades de todo el país.

Si quiere más detalles puede buscarlos en el Facebook o Instagram de la U CENFOTEC.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

