Feria de empleo ofrecerá mil puestos de trabajo: vea cómo aplicar

La feria de empleo será de 11 a.m. a 3 de la tarde. (Cortesía/Fidélitas)

Si usted está buscando trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, esta puede ser su oportunidad. La Municipalidad de Escazú realizará una feria de empleo con más de 1.000 vacantes disponibles y la participación de más de 40 empresas.

La actividad será el viernes 20 de febrero, de 11 a. m. a 3 p. m., en la Villa Deportiva de Escazú.

La convocatoria está dirigida al público en general e incluye oportunidades para personas mayores de 45 años, personas con discapacidad y jóvenes sin experiencia, por lo que el abanico de opciones es amplio.

La feria de empleo se realizará en la Villa Deportiva de Escazú y contará con más de 40 empresas reclutando personal. (captu/municipalidad de escazú)

Habrá vacantes en áreas administrativas, técnicas, salud, construcción, restaurante, ventas y muchas más. (captu/municipalidad de escazú)

¿Qué tipo de trabajo puede encontrar?

Las vacantes abarcan múltiples áreas. En el sector administrativo hay puestos como agente de contact center, analista de compras, analista de datos senior, personal de contabilidad, recursos humanos y recepción.

También se buscan anfitriones, personal bilingüe, cajeros, encargados de cobros, diseñadores gráficos, docentes, gestores de medios digitales y personal de gerencia.

En el área de salud hay opciones en medicina, enfermería y asistentes de pacientes, además de regente farmacéutico.

Si su experiencia es más técnica u operativa, encontrará oportunidades como choferes con licencia B1, B2 y B3, conductor de camión tanque de agua, montacarguistas, operadores de maquinaria (niveladora y compactadora), técnicos en refrigeración, telecomunicaciones, exportación y producción, soporte técnico y soldadura.

También hay plazas en construcción (peones y ayudantes), mecánica, mantenimiento, limpieza, seguridad, mensajería, supermercado, hotelería y restaurante (cocina, baristas, pileros y saloneros).

En caso de que su perfil sea comercial, también hay vacantes en ventas y servicio al cliente.

¿Cómo participar?

Usted puede presentarse directamente el día de la feria con su currículum actualizado y documentos personales, o bien puede pedir información al teléfono 2208-6804.

Además, la municipalidad puso a disposición el listado completo de puestos vacantes y requisitos en su sitio web oficial, donde puede revisar con detalle lo que pide cada empresa antes de asistir.

Si está desempleado o simplemente quiere explorar nuevas oportunidades, vale la pena darse una vuelta y aplicar en el momento. Puede salir de ahí con una entrevista agendada o incluso con trabajo asegurado.