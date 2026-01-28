Ofertas de empleo

Feria de empleo ofrecerá múltiples puestos de trabajo en Heredia

Empresas reconocidas estarán reclutando personal en áreas administrativas, comerciales, operativas y más este 16 de febrero en Mercedes Norte

Por Fabiola Montoya Salas
Feria de empleo
La feria de empleo será el 16 de febrero. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Si usted anda buscando trabajo, esta puede ser su oportunidad y es que el próximo lunes 16 de febrero se realizará una feria de empleo en Heredia con opciones en diferentes áreas y para distintos perfiles.

La actividad es organizada por Grupo Bretea y reunirá a varias empresas que estarán recibiendo currículums y entrevistando candidatos en el lugar.

Habrá vacantes en puestos administrativos, comerciales, operativos, servicio al cliente, médicos e informática, entre otros.

feria de empleo
La feria de empreo inicia de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Captura (captura /captura)

Entre las empresas participantes destacan Securitas, TransPerfect, Sal Sol, Pierre Cardin, Grupo Sur Química, Sukarne, K-9, Marketing Design, Sodexo, Fifco, GPS, Bill Gosling, Grupo Bonanza, Heser, Newrest, ACyC S.A., Grupo SFA, Papa John’s, Kata y Novapark.

La feria se llevará a cabo de 10 de la mañana a 2 p.m., en el Campo Ferial La Perla, en Mercedes Norte de Heredia, justo donde se realiza la feria del agricultor.

Si usted está interesado, puede llevar su currículum en formato físico o digital. La recomendación es llegar con tiempo, bien preparado y con varias copias de su hoja de vida para aprovechar al máximo las oportunidades.

Este tipo de actividades permiten que usted tenga contacto directo con reclutadores y pueda conocer de primera mano los requisitos y condiciones de cada puesto.

