Hospital Las Américas anuncia feria de empleo con vacantes en áreas médicas, administrativas y creativas

Esta puede ser una gran oportunidad para dar el siguiente paso profesional si anda en busca de trabajo.
El Hospital Las Américas anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en Pérez Zeledón, como parte de su crecimiento y expansión en distintas áreas.
Por medio de una publicación, el hospital explicó que buscan personas comprometidas, con ganas de crecer y formar parte de un equipo enfocado en brindar atención médica de excelencia y con sentido humano.
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“Hospital crece y queremos que tu talento crezca con nosotros”, señalaron.
Las plazas disponibles abarcan áreas médicas, administrativas, operativas y creativas, por lo que hay opciones para distintos perfiles profesionales.
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Entre los puestos que están buscando destacan:
- Medicina general
- Recepcionista
- Personal para call center
- Microbiólogo
- Técnico en farmacia
- Técnico de laboratorio
- Imagenólogo
- Técnico en imágenes médicas
- Asistente contable
- Chofer de ambulancia
- Misceláneo
- Diseñador gráfico
- Asistente de mercadeo
- Asistente en proveeduría
- Auxiliar de inventarios
El centro médico explicó que las personas interesadas únicamente deben revisar los requisitos del puesto de interés y enviar su currículum actualizado al correo: empleo.hospitallasamericascr@gmail.com
Además, recalcaron que desean integrar colaboradores comprometidos con el servicio, el trabajo en equipo y el crecimiento profesional.
Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:
- Antes de aplicar a cualquier puesto, tómese el tiempo de adaptar su currículum según el trabajo al que quiere optar. Muchas personas envían el mismo documento para todo y eso puede jugarles en contra. Si usted tiene experiencia en atención al cliente, ventas, bodega o administración, destaque justamente eso, dependiendo del puesto que busca.
- Cuando lo llamen a entrevista, trate de llegar con tiempo y no improvisar las respuestas. Muchas empresas valoran muchísimo la seguridad, la actitud y las ganas de aprender. Aunque usted no tenga toda la experiencia del mundo, demostrar interés, educación y disposición puede hacer la diferencia frente a otros candidatos.