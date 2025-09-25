Importante empresa tendrá una feria de empleo este sábado

Portafolio Inmobiliario va a realizar una feria de empleo este sábado 27 de setiembre, en Torre Universal, en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p.m., en la que abrirá 40 plazas laborales para distintos puestos dentro de la empresa.
La convocatoria está dirigida a quienes deseen trabajar en áreas como limpieza, mantenimiento, servicio al cliente, protección de activos y personal para parqueo, cargos clave para el correcto funcionamiento de los proyectos de la compañía y la atención a visitantes y usuarios.
LEA MÁS: ¿Busca trabajo? ICE necesita operarios, eléctricos y más en Paso Canoas y alrededores
Los nuevos colaboradores tendrán acceso a beneficios adicionales a los que exige la ley, incluyendo asociación solidarista, médico de empresa, días libres por cumpleaños, licencias por maternidad y paternidad, así como programas de bienestar y desarrollo profesional. Además, Portafolio Inmobiliario asegura un entorno laboral que fomenta la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.
LEA MÁS: Feria de empleo ofrece variedad de puestos de trabajo en Cartago
“Para Portafolio Inmobiliario, el talento humano es esencial en la consolidación de cada proyecto. Esta feria de empleo abre la oportunidad de que más personas se unan a un equipo que reconoce su esfuerzo, ofrece condiciones competitivas y acompaña su desarrollo profesional”, agregó Ana Laura Rojas, directora de Asuntos Corporativos de la empresa.
LEA MÁS: Hospital San Vicente de Paúl busca médicos con disponibilidad inmediata
Los interesados podrán presentar su currículum impreso el día de la feria o enviarlo previamente al correo reclutamiento@portafolio.cr
Consejos para aplicar a puestos en línea
- Revise y actualice su currículum: Asegúrese de que toda la información esté correcta, actualizada y adaptada al puesto al que postula. Un CV claro y organizado aumenta sus posibilidades de ser considerado.
- Personalice su carta de presentación: No envíe la misma carta a todos los empleos. Diríjase directamente a la empresa y resalte por qué usted es el candidato ideal para ese puesto.
- Verifique los requisitos antes de postular: Lea cuidadosamente la oferta laboral y confirme que cumple con los requisitos y documentos solicitados para no perder tiempo ni oportunidades.
- Cree un perfil profesional en línea: Plataformas como LinkedIn pueden ser determinantes. Mantenga su perfil actualizado, con foto profesional y detalle de sus experiencias y habilidades.
- Cuidado con la formalidad y los tiempos de respuesta: Responda a los correos y mensajes de manera oportuna y profesional. La puntualidad y la formalidad generan buena impresión desde el primer contacto.