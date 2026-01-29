McDonald’s tendrá gran feria de empleo para la zona oeste del GAM

McDonald’s tendrá una feria de empleo. (McDonald’s/Cortesía)

Si usted vive en Escazú, Santa Ana, Lindora, Belén o alrededores y está en busca de trabajo, le contamos que Arcos Dorados, franquicia que opera la marca McDonald’s en el país, realizará una feria de empleo para contratar personal en distintos restaurantes de la zona oeste del Gran Área Metropolitana.

La actividad se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, de 9 a.m. a 3 p.m., en el restaurante McDonald’s ubicado en Ruta 27. La convocatoria está abierta para personas con o sin experiencia previa.

En total, la empresa ofrecerá alrededor de 40 vacantes en puestos operativos, técnicos y de gerencia para los restaurantes ubicados en Escazú, Santa Ana, Guachipelín, Multiplaza Escazú, Ruta 27, Lindora y Belén.

Entre los puestos disponibles están: colaboradores regulares, líderes de experiencia, técnicos de mantenimiento y miembros de gerencia.

Arcos Dorados, que cuenta con 79 restaurantes en el país, señaló que estas jornadas forman parte de su compromiso con la generación de empleo y el impulso al talento joven.

“Buscamos crear un espacio donde las habilidades y experiencias de vida de cada persona se transformen en oportunidades para crecer y construir una carrera dentro de la empresa. Estas ferias abren la posibilidad de aprendizaje y desarrollo, sin importar si se cuenta o no con experiencia previa”, indicó Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

Beneficios

Trabajar en McDonald’s incluye beneficios como Asociación Solidarista, contrato formal desde el primer día, estabilidad laboral, horarios flexibles (jornadas parciales o completas), capacitación constante, ambiente de respeto y trabajo en equipo, opción de laborar cerca de su casa, alimentación durante la jornada y convenios de bienestar y salud.

Si usted desea postularse, debe tener noveno año aprobado, ser mayor de 18 años y contar con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. Además, la empresa busca personas con buena actitud de servicio al cliente, comprometidas con el orden, la limpieza y el trabajo en equipo.