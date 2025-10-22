Muchos puestos de empleo esperan por usted este viernes en Escazú

La feria de empleo será este viernes. Captura (feria de empleo en escazú /feria de empleo en escazú)

Si está sin trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, este viernes 24 de octubre tiene una cita importante en Escazú. Se trata de una feria de empleo inclusiva, en la que más de 20 empresas nacionales e internacionales estarán contratando personal para distintos puestos.

El evento se realizará de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el gimnasio Villa Ecológica Deportiva de Escazú, y está abierto para personas con discapacidad, jóvenes sin experiencia laboral y mayores de 45 años.

Entre los puestos que se estarán ofreciendo destacan los de mercaderistas, operarios, técnicos en fibra óptica, personal de limpieza, promotores, gondoleros, choferes, cajeros, personal de hotelería, restaurantes, bodegas, mantenimiento y jardinería, entre muchos otros.

Si quiere participar, puede registrarse, previamente, escaneando el código QR que aparece en la imagen oficial del evento, o bien solicitar más información al teléfono 2208-6804.

Organizadores de ferias recomiendan llevar varias copias del currículum, ir vestido de forma presentable, y llegar temprano para aprovechar al máximo la jornada.

Además, recuerde revisar su perfil en línea (LinkedIn o redes profesionales) y practicar una breve presentación personal: eso puede marcar la diferencia ante los reclutadores.

La feria de empleo será de 11 de la mañana a 3 de la tarde. (Procomer /Cortesía)

Cinco consejos para aprovechar al máximo una feria de empleo