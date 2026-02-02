Ofertas de empleo

¿Quiere trabajar en un lugar donde se crea magia? Parque Diversiones está contratando

El parque abrió nuevas vacantes en distintas áreas, entre ellas misceláneo(a), jardinero(a), intérprete escénico y mecánico temporal

Por Fabiola Montoya Salas
Parque Diversiones lo espera con nueva experiencia y una agenda llena para vacaciones.
Parque Diversiones tiene varios puestos de trabajo. (Parque Diversiones/Cortesía)

Si usted está buscando trabajo y le gustaría formar parte de un lugar lleno de alegría y entretenimiento, esta puede ser su oportunidad, ya que Parque Diversiones anunció que está contratando personal para distintas áreas.

Bajo el lema “Sé parte de la familia que crea magia”, el parque dio a conocer que tiene nuevas vacantes disponibles y que usted podría ser quien ocupe uno de esos puestos.

Entre las plazas abiertas se encuentran: misceláneo(a), jardinero(a), intérprete escénico y mecánico en modalidad temporal.

Parque Diversiones
Acá le contamos los puestos de empleo que tiene Parque Diversiones. Captura (Parque Diver/captura)

La empresa invita a las personas interesadas a conocer los puestos disponibles y postularse para formar parte del equipo que día a día hace posible la experiencia de miles de visitantes.

Si usted cumple con el perfil y quiere integrarse a esta familia, puede revisar los detalles y aplicar a través de los canales oficiales de Parque Diversiones. Además, la empresa anima a compartir la información con quienes estén buscando una oportunidad laboral.

