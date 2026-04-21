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Rosti busca ayudantes de cocina: así puede aplicar a una plaza en la cadena de restaurantes

La reconocida cadena costarricense abrió vacantes para personas que quieran trabajar en cocina y crecer dentro de la empresa

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Por Fabiola Montoya Salas
Rosti anuncia la apertura de dos nuevos locales.
Rosti tiene varios puestos de empleo.

Si usted anda buscando trabajo y tiene experiencia en cocina, esta puede ser una buena oportunidad, y es que la cadena de restaurantes Rosti anunció que está contratando ayudantes de cocina para distintos puntos del Gran Área Metropolitana.

La empresa busca personas que quieran integrarse a su equipo y formar parte de una de las cadenas de restaurantes más reconocidas del país.

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Entre las principales funciones del puesto está el montaje de platillos según recetas establecidas, la limpieza de las áreas de cocina, la preparación de materia prima para momentos de alta demanda y el manejo de estaciones como plancha, freidoras, mesa fría y baños María.

Para aplicar, la empresa solicita al menos un año de experiencia en puestos similares, capacidad para trabajar bajo presión, disponibilidad para laborar en horarios rotativos y haber completado la primaria.

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Aunque no es obligatorio, contar con carnet de manipulación de alimentos puede ser un punto a favor para quienes estén interesados en la plaza.

Rosti pollo
Acá le contamos los detalles de Rosti. (RONNY YAX)

Además, la empresa indicó que es importante que la persona viva cerca de las zonas donde se encuentran los restaurantes para facilitar el traslado durante los turnos.

Rosti señaló que su meta es seguir siendo una cadena reconocida por el sabor de sus comidas, el servicio y la experiencia que ofrece a sus clientes, por eso busca colaboradores con actitud positiva y vocación de servicio.

Entre los beneficios que ofrece están descuentos en alimentación, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, convenios con compañías aliadas y flexibilidad de horarios.

Las personas interesadas pueden enviar su solicitud directamente por medio del sitio oficial de empleo de la compañía: Rosticr.com.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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