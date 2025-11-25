Ofertas de empleo

Terra Equipos anda reclutando personal para el área comercial

La feria de empleo de Terra Equipos será el sábado 29 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La empresa costarricense Terra Equipos, dedicada a la venta y alquiler de maquinaria para construcción, anda buscando personal para distintos puestos del área comercial y realizará una feria de empleo este sábado 29 de noviembre.

LEA MÁS: Este 1.° de diciembre es feriado: ¿qué se celebra y cómo deben pagarle en su trabajo?

Feria para todos los perfiles comerciales

Si usted tiene experiencia en ventas, atención de clientes o sabe moverse en el mundo comercial, esta oportunidad puede interesarle.

La compañía busca ejecutivos, analistas, vendedores, promotores, mercaderistas y perfiles relacionados con el área de comercialización.

feria de empleo
La feria de empleo será el sábado 29 de noviembre. (la /captura)

La feria se realizará el sábado 29 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 mediodía, en Brasil de Mora, Ciudad Colón, exactamente 300 metros al oeste del centro comercial Plaza Vía Colón.

Terra Equipos asegura que ofrece buen ambiente laboral, comisiones y una cartera de clientes activa, lo que puede facilitar el arranque para quienes ingresen a su equipo.

LEA MÁS: CoopeMontecillos tendrá una feria de empleo este 26 de noviembre

Qué debe llevar

Las personas interesadas deben presentarse con su currículum impreso, aunque también aceptan la versión digital.

La empresa recalca que buscan talento con buena actitud, facilidad de palabra y ganas de crecer dentro del sector de maquinaria y construcción.

USAM organiza feria de empleo con más de 80 vacantes y talleres en línea sobre entrevistas, CV e inteligencia artificial.
No pierda la oportunidad de asegurarse un puesto de trabajo. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)

Consejos antes de ir a una feria de empleo:

  • Lleve su currículum actualizado: No llegue con documentos viejos. Revise fechas, trabajos recientes y asegúrese de que la información sea clara y fácil de leer.
  • Vístase de manera presentable: No tiene que ir de gala, pero sí limpio, ordenado y con buena impresión. La primera impresión pesa más de lo que cree.
  • Investigue antes de llegar: Averigüe qué empresas estarán y qué puestos ofrecen. Así usted se acerca a los reclutadores con más seguridad y preguntas concretas.
  • Practique una presentación corta de usted mismo: Un resumen rápido de quién es, qué sabe hacer y qué busca le hará destacar. Evite rodeos.
  • Llegue temprano y con buena actitud: La puntualidad y la disposición cuentan tanto como la experiencia. Si usted llega motivado y respetuoso, los reclutadores lo notan de inmediato.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoterra Equiposárea comercial
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.