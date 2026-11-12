Tienda de cuidado personal busca dependientes y encargados en Heredia

La tienda La Savonnerie tiene varios puestos de empleo. (captu/captura)

Si usted está buscando trabajo en el área de ventas y bodega, una tienda de cuidado personal tiene oportunidades laborales disponibles en Heredia.

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Se trata de B&G, una corporación que abrió una tienda llamada La Savonnerie en Santa Verde, cerca del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), y busca personas interesadas en trabajar como dependientes, encargados de tienda y personal de bodega.

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La compañía cuenta con un portafolio de cinco marcas en Costa Rica: Natural European, Shake Up, Tree Hut, Urban Café y Summer Set, enfocadas en productos de cuidado personal y otras categorías de consumo.

B&G busca personal para su tienda ubicada en Santa Verde, cerca de Cenada. (captu/captura)

¿Cómo puede postularse?

Las personas interesadas que cumplan con el perfil pueden enviar su información y currículum al correo electrónico Gerentedemercadeo@corporacionbyg.com para ser consideradas en el proceso de selección.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.