VIANT tendrá una feria de empleo para operarios de producción en Heredia

La empresa realizará evaluaciones el mismo día y atenderá únicamente a quienes lleven todos los documentos al día

Por Fabiola Montoya Salas

La empresa Viant Medical realizará una feria de empleo para contratar operarios de producción, dirigida a personas que buscan una oportunidad de trabajo en el sector de manufactura.

Viant
La empresa tendrá una feria de empleo este lunes. Foto: Viant (RRHH/Viant)

El operario de producción será responsable de realizar labores de manufactura asignadas, de acuerdo con las especificaciones, políticas, procedimientos, prácticas y estándares establecidos por la compañía.

La empresa informó que atenderá únicamente a las personas que se presenten con la documentación completa y actualizada, ya que ese mismo día se realizarán evaluaciones a los candidatos.

Documentos que debe llevar

Los interesados deben presentar:

  • Currículum vitae
  • Hoja de delincuencia al día
  • Título académico
  • Cédula o DIMEX vigente

La feria de empleo se realizará:

  • Fecha: Lunes 8 de diciembre
  • Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Viant Medical, Zona Franca Metro, Sala Chirripó, en Heredia

La empresa advirtió que los cupos son limitados y que solo atenderán a quienes lleven todos los documentos en regla.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Investigue antes de ir: Averigüe qué empresas estarán presentes y qué perfiles buscan. Esto le permite llegar preparado y con un discurso adaptado.
  • Lleve su currículum actualizado: Tenga varias copias impresas y otra versión digital lista por si se la solicitan. Asegúrese de que esté bien redactado y sin errores.
  • Vístase de manera profesional: No tiene que ir de traje, pero sí presentarse con ropa limpia, ordenada y acorde al ambiente laboral que busca.
  • Prepare una presentación corta de usted mismo: Tenga clara su experiencia, sus habilidades y qué tipo de trabajo desea. Esto le ayudará a responder con seguridad.
  • Haga preguntas inteligentes: Consulte sobre funciones, horarios, requisitos y procesos de selección. Esto demuestra interés real y profesionalismo.
  • Sea puntual y ordenado: Llegue temprano, lleve una carpeta para guardar documentos y camine la feria con calma, sin saltarse stands.
Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

