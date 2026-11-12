Pequeño Mundo busca dependientes y personal de bodega para trabajar de noche

Captura (Pequeño Mundo /Pequeño Mundo)

Si usted está buscando una oportunidad y tiene disponibilidad para laborar de noche, esta información podría interesarle. Pequeño Mundo abrió una convocatoria para contratar personal en su tienda de Guachipelín.

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La empresa necesita personas para ocupar puestos de dependientes y para realizar labores de bodega durante esta temporada.

La jornada será de las 6 p. m. a la medianoche. Además, uno de los beneficios que ofrece la compañía es el transporte para los colaboradores al finalizar el turno.

Le contamos los puestos de empleo de Pequeño Mundo. (Lilly Arce Robles.)

¿Cómo puede postularse?

Las personas interesadas pueden aplicar escaneando el código QR incluido en el anuncio de reclutamiento de Pequeño Mundo.

La convocatoria corresponde a la tienda de Escazú y está dirigida a quienes tengan disponibilidad para trabajar en horario nocturno.

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Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.