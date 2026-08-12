14 bellezas van con todo por la corona de uno de los concursos más importantes de Costa Rica

Un total de 14 bellas mujeres, con edades entre los 18 y 36 años y provenientes de todo el país, disputarán este miércoles 12 de agosto la corona de uno de los concursos más importantes de Costa Rica.

Gabriela Aguilar, Lily Aguirre, Sheryll Sandoval, Margaret Gray, Samantha Olivier, Paula Hernández, Priscilla Fonseca, Catalina Murillo, Evaluna Delgado, Karol Campos, Eimy Jiménez, Amanda Quirós, Nataly Hervoso y Noribel Arce compiten en la edición 2026 de Miss Grand Costa RicaMiss Grand Costa Rica.

Seis de las 14 candidatas al Miss Grand International visitaron La Teja hace unos días. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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El certamen de belleza es propiedad del Miss Grand International, una franquicia internacional mundialmente reconocida y a la que muchos llaman el “Miss Universo asiático”. En Costa Rica, la franquicia es dirigida por el empresario Adriano Núñez, de la agencia Adriano Models.

“Un certamen muy codiciado a nivel mundial”

“Es un certamen muy codiciado a nivel mundial y en Asia es un concurso fuertísimo. Requiere que las chicas bailen, canten, sean presentadoras; requieren que ellas tengan algún talento”, comentó Núñez a La Teja.

Las 14 aspirantes que disputarán el título que les otorga el pase a la competencia internacional se medirán este miércoles, a partir de las 7 de la noche, en la gala de coronación que será en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Adriano Núñez es el director de Miss Grand Costa Rica. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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La gala será conducida por la bellísima Melania Villalta, miss Grand Costa Rica All Stars 2026, y el guapo modelo Jesse del Valle, quien radica en México y viajó al país para la noche especial.

“Esta es la segunda edición que elegimos a la ganadora por medio de un certamen, años pasados fue por medio de una designación (sin concurso de belleza). Miss Grand se caracteriza por ser un espectáculo más que un certamen. Las candidatas van a salir en un opening inspirado en India”, destacó Adriano.

La gala tendrá una inspiración en India porque a ese país viajarárá la ganadora para la final internacional, que será el 18 de setiembre. La ganadora viaja con todos los gastos pagados.