Melania Villalta tendrá un papel muy importante en el mismo certamen de belleza en el que estuvo

Melania Villalta volverá a un certamen de belleza, pero esta vez tendrá el micrófono en la mano. (Instagram/Instagram)

Melania Villalta volverá a estar ligada al mundo de los certámenes de belleza, pero esta vez no será para competir. La presentadora tendrá un papel muy importante en la gran final de Miss Grand Costa Rica 2026.

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La organización Adriano Models anunció que Villalta será una de las presentadoras oficiales de la gala, por lo que tendrá la responsabilidad de acompañar a las candidatas durante una de las noches más esperadas del concurso.

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La organización Adriano Models anunció que Villalta será una de las presentadoras oficiales de la gala, por lo que tendrá la responsabilidad de acompañar a las candidatas durante una de las noches más esperadas del concurso.

“Presentamos a Melania Villalta como presentadora oficial de la gran final de Miss Grand Costa Rica 2026”, anunció la organización en sus redes sociales.

La participación tiene un detalle particular, ya que Villalta conoce de primera mano lo que significa representar a Costa Rica en un certamen de esta organización.

Recordemos que la macha fue la representante nacional en la primera edición del Miss Grand International All Stars, realizada en mayo de este año en Tailandia. En aquella oportunidad viajó al país asiático para competir por Costa Rica y fue reconocida como Miss Grand International All Stars Costa Rica 2026.

Ahora regresará a un escenario de belleza, pero desde el otro lado de las luces y los reflectores.

Además de su trayectoria como modelo, Villalta es presentadora de televisión, estudiante de Relaciones Públicas y creadora de contenido.

Melania Villalta en el Miss Grand International All Stars 2026 en Tailandia (redes/Instagram)

No estará sola

Villalta compartirá la conducción de la gran final con Sofía Chaves, Joheys López, Jesse del Valle, quienes también estarán a cargo de acompañar el desarrollo de la actividad.

La gala está programada para este miércoles 12 de agosto, a las 7 p. m., en el Museo de los Niños.

La organización informó que las entradas para el evento ya se encuentran agotadas, por lo que todo apunta a que será una noche con casa llena.

La elección también contará con un grupo de jueces integrado por Daniel Brenes, abogado; Francia Cortés, Tanishia Ellis y Priscilla Cortés, quienes tendrán la tarea de evaluar a las participantes y ayudar a definir a la nueva representante de Miss Grand Costa Rica.