Reina de belleza cometió un error años atrás y jamás imaginó que le costaría la corona ( Brittany Boltinhouse/Brittany Boltinhouse)

La corona le duró poco a Brittany Boltinhouse, pues dejó de ser miss Carolina del Norte USA 2026 apenas un mes después de haber ganado el certamen, luego de que salieran a relucir publicaciones que habría realizado en redes sociales cuando era más joven.

La Organización Miss USA anunció este 5 de agosto que Boltinhouse ya no continuaría como reina estatal, tras una decisión tomada junto con la propia titular y los directores estatales.

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La organización no detalló públicamente cuáles fueron las publicaciones que provocaron la decisión, pero sí dejó clara su postura sobre el tipo de comportamiento que considera incompatible con representar la corona.

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Según el medio ABC11, la revisión estuvo relacionada con mensajes y publicaciones considerados ofensivos que habrían sido realizados bajo un seudónimo entre 2017 y 2019.

El presidente y director ejecutivo de Miss USA y Miss Teen USA, Thom Brodeur, explicó que para la organización un título de belleza representa mucho más que una corona y que las mujeres que lo reciben deben cumplir con determinados estándares de conducta pública.

Reina de belleza pagó caro un error de juventud y se quedó sin corona. ( Brittany Boltinhouse/Brittany Boltinhouse)

Brodeur también señaló que la decisión no respondió a un único episodio, sino a comportamientos registrados durante un período de tiempo.

La organización enfatizó que no tolera expresiones de racismo, homofobia, transfobia ni lenguaje que atente contra la dignidad de otras personas.

Otra reina tomará su lugar

Tras la salida de Boltinhouse, la organización anunció que Myla Hadley será quien asuma el título de miss Carolina del Norte USA 2026.

Hadley recibió el respaldo de la organización y será quien continúe con las responsabilidades relacionadas con la corona estatal.

Boltinhouse fue coronada el pasado 28 de junio, por lo que su reinado apenas alcanzó a durar unas semanas antes de que la organización anunciara su destitución.

Brodeur también dejó abierta la posibilidad de que Boltinhouse pueda aprender de lo ocurrido y cambiar su comportamiento, al señalar que las disculpas por sí solas no son suficientes y que el cambio debe demostrarse con el tiempo y las acciones.