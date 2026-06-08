Así se siente Melania Villalta trabajando junto a Jorge Martínez y Christian Sandoval

Tras representar a Costa Rica en el certamen Miss Grand International All Stars, Melania Villalta cambió las pasarelas y los vestidos de gala por los micrófonos, las cámaras y el análisis deportivo.

Melania Villalta estuvo en el Miss Grand International All Stars representando la belleza costarricense. (redes/Instagram)

La modelo ya se encuentra totalmente incorporada a la Revista Mundialista de Teletica, donde figura como una de las presentadoras durante la cobertura del Mundial 2026, una experiencia que, según confesó, la ha sacado por completo de su zona de confort.

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La guapa contó cómo ha vivido esta nueva faceta profesional luego de que muchos seguidores la vieran durante semanas enfocada en el concurso internacional y ahora hablando de fútbol y en televisión.

“Les voy a ser honesta, este reto como tal me ha hecho aprender mucho. Siento que todos los días aprendo cosas nuevas, me voy adaptando. Siento que es una nueva etapa, un nuevo reto que sí o sí me está sacando también de mi zona de confort”, expresó.

Villalta reconoció que el cambio ha sido drástico, pero aseguró que disfruta muchísimo esta oportunidad y todo lo que está aprendiendo en el proceso.

Aprendiendo mucho

Además, destacó el privilegio que representa compartir pantalla con figuras de amplia trayectoria en el periodismo deportivo, como Jorge Martínez y Christian Sandoval.

“La verdad me siento muy orgullosa, muy feliz de compartir pantalla con ellos y los admiro mucho”, comentó.

La exreina de belleza aseguró que la experiencia le está dejando grandes enseñanzas gracias a la experiencia de sus compañeros, tanto de quienes están en Costa Rica como de los enviados especiales a México y Estados Unidos.

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La Revista Mundialista de Teletica se transmite a las 9 p.m. (Cortesía/Cortesía)

La Revista Mundialista lleva ya una semana al aire, pero ella se pudo incorporar hasta ahora, pues el concurso era en Tailandia

Por ahora, Melania disfruta cada minuto de esta nueva aventura profesional y espera que el público la acompañe en una etapa que, según sus propias palabras, apenas está comenzando.