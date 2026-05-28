El hombre más guapo de Costa Rica sorprendió así a Melania Villalta en Tailandia

El modelo costarricense Roberto Mena, reconocido en el 2024 como el hombre más guapo de Costa Rica por un concurso de belleza masculino, sorprendió a Melania Villalta con un significativo gesto en plena competencia internacional.

Villalta se encuentra en Tailandia representando a Costa Rica y Centroamérica en la primera edición del Miss Grand International All Stars.

Melania Villalta ha lucido bella y radiante en las diferentes actividades del Miss Grand International All Stars. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

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Roberto Mena viajó para apoyar a Melania

Mena decidió viajar hasta el país asiático para respaldar a la presentadora de Teletica y, luego de una de las noches más importantes del certamen, la preliminar, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“¡Qué lindo ver el orgullo y la pasión con la que representas a Costa Rica y a toda Centroamérica! Estamos muy orgullosos de tu trabajo y ansiosos por todo lo increíble que aún está por venir”, escribió Roberto junto a unas fotografías que compartió con Melania.

El detalle no pasó desapercibido para Adriano Núñez, director en Costa Rica del concurso internacional en el que participa la modelo.

Roberto Mena junto a Melania Villalta en Tailandia. Fotografía: Instagram Roberto Mena. (Instagram/Instagram)

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El comentario sobre el “aura angelical” de Melania

Adriano aprovechó la publicación para agradecer públicamente el apoyo de Roberto hacia la representante tica.

“Roberto, gracias por tanto. Melania y yo estamos superagradecidos con tu apoyo y cariño”, reaccionó Núñez.

Mena respondió destacando una de las cualidades que más comentarios genera sobre la presentadora.

“Nada que agradecer, una chica con muchas ganas de comerse al mundo y con un aura angelical”, afirmó el modelo.

Roberto Mena fue reconocido en el 2024 por un concurso de belleza como el hombre más guapo de Costa Rica. Fotografía: Instagram Roberto Mena. (Instagram/Instagram)

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Roberto Mena también ha brillado en concursos internacionales

Además de su carrera como modelo, Roberto también es periodista y ha representado a Costa Rica en distintos certámenes masculinos internacionales.

En el 2024 fue Mister Manhunt Costa Rica; en el 2023 ganó el Mister International Costa Rica y en el 2022 obtuvo el título de Mister World Costa Rica.

Mientras tanto, Melania continúa concentrada en el Miss Grand International All Stars y también se prepara para regresar pronto a la televisión con La Revista Mundialista, de canal 7.