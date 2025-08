A cantante tico lo hicieron echado del principal aeropuerto de México mientras cumplía increíble reto

El cantante costarricense Kendall Peña vivió momentos de mucha zozobra el jueves pasado, luego de que lo echaran del principal aeropuerto de Ciudad de México (CDMX) mientras cumplía con un increíble reto que se había propuesto.

Kendall Peña es un cantante que se abre cada vez más paso en la escena musical de Costa Rica. Fotografía: Cortesía Kendall Peña. (Cortesía)

LEA MÁS: Esto pasó con Kendall Peña, cantante tico que asombró a Eugenio Derbez

Kendall había emprendido una aventura difícil de creer a mediados de julio, cuando se propuso vivir 506 horas (cerca de 21 días) en distintos aeropuertos de todo México, al tiempo que escribía las canciones de su próximo álbum.

Peña inició con el desafío en el aeropuerto de Cancún y así fue recorriendo las principales terminales aéreas del país azteca, ya que no podía estar más de 48 horas “viviendo” entre las salas de abordaje, porque es prohibido.

“La idea es que vamos a estar en las terminales de los aeropuertos y voy a hacer mi álbum en el aeropuerto. Quiero que ustedes me acompañen a hacerlo en vivo y vean el proceso. Estamos gastando mucho dinero, esfuerzo y cansancio. Esta idea es la más importante y ambiciosa que he tenido en toda mi vida”, dijo el día que inició el desafío personal.

LEA MÁS: Conozca al tico que maravilló a Eugenio Derbez con su talento

El jueves, Kendall reveló que no logró cumplir el desafío. “Llegamos hasta el día 15 de 21, perdimos el reto. Solo quiero comunicarles que estamos bien, solo en este momento no estoy con muchas ganas de hablar. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí y nos acompañaron en todo el camino”, comunicó en sus redes.

El mensaje lo acompañó con un video del preciso momento en que fue interceptado por las autoridades, quienes le solicitaron permisos para grabar dentro del aeropuerto, así como el boleto de su próximo viaje. Como no tenía nada, fue sacado de la terminal.

“La policía nos echó del aeropuerto de México”, tituló Kendall el video en el que resumió el ácido y feo momento que vivió con la policía de esa terminal aérea.

“¿Tiene algún oficio para filmar?”, le preguntó una de las policías. “¿Qué es un oficio?”, le preguntó él. “Un documento que les autoriza grabar dentro del aeropuerto”, respondió la oficial.

“Tuvimos que parar de grabar, llegaron más oficiales a pedir nuestro pasaje de abordar. No tenemos. Todo este rato van detrás de nosotros escoltándonos, estamos superasustados.

LEA MÁS: ¡Óigame! Eugenio Derbez se convertirá en el padrino de un joven talento tico

“Acabamos de perder el reto, nos acaban de sacar, intentamos ahorita volver a entrar y nos dijeron que dónde estaba nuestro pase de abordar y nos dijeron que ya nos habían visto. No tenemos pase de abordar ahorita, ya lo perdimos, literal. Nos quedaban 6 días. Ya no tiene sentido, vamos a ver qué hacemos, si nos quedamos en la casa de un amigo. Tenemos solo el vuelo de regreso a Costa Rica”, dijo Kendall.

Aunque tenía el boleto de retorno a Tiquicia, aún faltaban días para la salida de ese vuelo, por lo que el tico debió abandonar el aeropuerto.

“Estoy un poco enojado porque ya lo íbamos a lograr. No tiene sentido. Lo que más me enoja es haberla pasado mal y que no hayamos concluido. Fueron 15 días y solo faltaron 6. Era la etapa menos difícil, el aeropuerto más grande de todos. No tiene sentido”, lamentó el costarricense.

LEA MÁS: Teloneros de Jesse & Joy nos contaron sus secretos antes de abrirle a uno de sus artistas favoritos

Peña se hizo popular en Costa Rica porque en junio del 2023 fue sorprendido por el actor y empresario mexicano, Eugenio Derbez, quien le anunció que sería su padrino y que le produciría una canción.