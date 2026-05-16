A Daniel Moreno y su ex Pamela Méndez los reunió un momento muy especial

El comediante Daniel Moreno y su expareja, Pamela Méndez, volvieron a coincidir este sábado por una razón muy especial: la primera comunión de Sol, la hija que tienen en común.

La expareja celebró junta este importante paso en la vida espiritual de la niña, quien lució un elegante vestido blanco para la ceremonia religiosa.

Daniel Moreno y Pamela Méndez fueron pareja hace años. Fotografía: Carlos Borbón. (CARLOS BORBON)

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“La familia Peluche”

Fue Pamela quien compartió en redes sociales varias imágenes del emotivo momento familiar.

“La familia Peluche”, escribió la expresentadora junto a una fotografía publicada en sus historias de Instagram, donde aparece acompañada por el integrante de La Media Docena y Sol.

La imagen llamó la atención de muchos seguidores porque dejó en evidencia la buena relación que mantienen Daniel y Pamela pese a que su relación sentimental terminó hace bastante tiempo.

Un momento muy especial para Sol

La primera comunión representa uno de los acontecimientos más importantes dentro de la vida religiosa católica y, en esta ocasión, reunió nuevamente a los orgullosos papás alrededor de su hija.

A Daniel Moreno y su ex Pamela Méndez los reencontró un momento clave en la vida espiritual de Sol, la única hija de ambos. Fotografía: Pamela Méndez. (Instagram/Instagram)

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Sol, quien tiene 9 años, es la única hija del comediante y la expresentadora de televisión.

En las fotografías compartidas por Pamela se observa a la niña muy feliz mientras celebra junto a su familia este momento tan significativo.

Una relación cordial tras la separación

Aunque Daniel Moreno y Pamela Méndez siguieron caminos distintos en el amor desde hace años, ambos han demostrado mantener una relación sana y respetuosa por el bienestar de su hija.

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El encuentro de este sábado reflejó precisamente esa unión familiar en una fecha importante para la pequeña Sol.