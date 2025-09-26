Daniel Moreno habla de su regreso a la TV y revela qué pasó con La Media Docena

Daniel Moreno dirige y actúa en la nueva serie de Teletica, Calvo y Crespo Detectives. Fotografía: Cortesía Daniel Moreno. (Instagram/Instagram)

Daniel Moreno regresó a la televisión la semana pasada de la mano de la nueva serie de Teletica, Calvo y Crespo Detectives, que se estrenó el viernes 19 de setiembre por canal 7.

El empresario, actor y comediante volvió a la pantalla chica tras dos años de ausencia frente a esas cámaras.

Su última aparición en la TV había sido en el 2023, en Maikol Yordan: La serie, donde interpretó el personaje de Cordero.

En el proyecto que lo trajo de vuelta a la televisión nacional hace ocho días, Daniel no solo le da vida al personaje de Alberto; también es el director.

La dirección y las funciones “detrás de cámaras” son una pasión para Moreno, quien comenzó a trabajar mucho en esa parte de la tele desde que canal 7 dejó de producir El show de La Media Docena, en el 2018.

Daniel Moreno en su personaje de Don Beto, que interpreta en Calvo y Crespo Detectives. Fotografía: Cortesía Daniel Moreno. (Cortesía/Cortesía)

Según contó Dani en una reciente entrevista con La Teja, hasta el momento ha dirigido o producido 15 temporadas de siete series diferentes de los Viernes de Comedia de canal 7, entre esas Juntos y Revueltos (2022), Caras Vemos, Juanka ido del cielo (las dos entre 2023 y 2025) y Simplemente Elvirilla (2025).

Así se dio el regreso de Daniel Moreno a la TV

Precisamente fue tras producir Simplemente Elvirilla que a Daniel le plantearon actuar de nuevo en una serie televisiva y regresar a la pantalla, luego de que Teletica le pidiera una nueva serie de comedia para canal 7.

“Al terminar de producirla (Simplemente Elvirilla) me dijeron que necesitaban una serie nueva. Así surge esta idea de la serie Calvo y Crespo Detectives, basada en un piloto que hace tiempo me había mandado el actor Erick Córdoba. Erick y Freddy (Víquez), los protagonistas, me sugirieron la opción de tener de nuevo un personaje en esta nueva serie y es algo que disfruto mucho”, dijo.

Alberto, el personaje que interpreta, es el encargado de mantenimiento del hotel donde se concentran las investigaciones de los detectives Calvo y Crespo y de cariño le dicen Don Beto.

Daniel Moreno con todo el equipo de producción de la serie de Teletica que lo trajo de regreso a la pantalla chica. Fotografía: Cortesía Daniel Moreno. (Instagram/Instagram)

“Es una especie de científico loco de estos de las series de detectives. Él les da herramientas muy particulares que podrían ayudar a Calvo y Crespo a resolver los casos pero ellos, obviamente, nunca las saben usar bien”, dijo Moreno, quien catapultó a Demasiado Honesto, de La Media Docena, como uno de sus personajes más famosos.

Daniel Moreno no extrañaba no salir en tele

Dani está disfrutando esta oportunidad de actuar de nuevo en la pantalla, aunque no la extrañaba del todo porque lo que venía haciendo “fuera del foco” le encantaba.

“Con el tiempo he ido descubriendo que lo que más me apasiona es inventar historias, en segundo lugar dirigirlas y en tercer lugar actuarlas. Quizá podría decir que me gusta un poco más estar detrás de cámaras, pero también debo aceptar que la actuación me ha traído muchas bendiciones en mi vida porque la gente lo recibe a uno con una sonrisa”, afirmó.

El mediodoceno consideró “un gran honor” que Teletica le haya permitido explorarse en todas esas facetas a lo largo de más de dos décadas.

“En realidad, me considero muy afortunado de poder seguir trabajando en lo que amo y seguir tratando de hacer reír a la gente a pesar del paso de los años”, destacó.

Daniel Moreno (de celeste) fue productor y director de Caras Vemos, la serie de María Torres y Marcia Saborío. Fotografía: Cortesía Daniel Moreno.

Sus proyectos en Teletica los alterna con trabajos “externos” que hace con su productora Infinito Films, como comerciales o videos corporativos. También no ha dejado del todo los shows de “stand up comedy”, que los hace ocasionalmente por falta de tiempo.

¿Y qué pasó con La Media Docena?

Con este medio, Daniel Moreno también conversó sobre qué fue de La Media Docena, integrada actualmente por él, Mario Chacón y Erick Hernández.

Recordemos que en el grupo de comedia también estaba Édgar Murillo, pero luego de 25 años, el presentador de canal 7 anunció en octubre del 2021 que se separaba para dedicarse a proyectos personales.

“La Media Docena trabajó bastante en el 2024 porque escribimos y produjimos ‘Maikol Yordan regresa a clases’, que se lanzó en enero de 2025 en todos los cines. Estamos muy satisfechos con esta película porque le gustó mucho a la gente, aunque también nos hemos dado cuenta que cada vez cuesta más que la gente se entere de los proyectos. También, a raíz de la película han surgido contrataciones para shows de La Media Docena y hemos estado haciendo presentaciones privadas todo el 2025”, reveló.

Moreno no descarta del todo que se vuelva a transmitir una nueva temporada de La Media Docena por canal 7 pero es sincero: “veo más viable que sigamos inventando cosas nuevas”.

“Curiosamente, Teletica ha seguido pasando lo mejor de La Media Docena todos los inicios de año y los ‘sketches’ siguen teniendo muy buen rating. Una gran ventaja que tenemos es que a lo largo de 13 temporadas escribimos más de 1.500 sketches y eso nos permite realizar especiales temáticos”, dijo.

Daniel Moreno contó que La Media Docena sigue trabajando con sus shows privados. Fotografía: Cortesía Daniel Moreno. (Instagram/Instagram)

Adelantó, además, que en noviembre, canal 7 transmitirá en un formato de miniserie la película Maikol Yordan regresa a clases, así la gente que no la vio en el cine, tendrá la oportunidad de verla desde casa.