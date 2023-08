Édgar Murillo: este fue el motivo por que dejó La 1/2 Docena

El presentador y comediante Édgar Murillo aclaró porque se separó de La 1/2 Docena y como quedó su relación con los demás integrantes del grupo.

Murillo fue el invitado de la semana en el pódcast de las periodistas Adriana Durán y Lizeth Castro, donde habló de todo y aclaró su situación con Mario Chacón, Daniel Moreno y Erik Hernández.

Mencionó que retirarse del proyecto que le dio tanto fue difícil, pero aclaró que no fue por una pelea con sus compañeros.

“Mucha gente cree que estamos peleados y no estamos peleados para nada, tenemos un chat, todavía seguimos vacilando y de todo. Lo que pasó fue una evolución natural en diferentes caminos”, contó.

Según Murillo, todo empezó con uno de sus mayores éxitos, la película Maykol Yordan de viaje perdido.

“Daniel es un gran apasionado de la producción audiovisual, Mario también, a Erik le encanta la postproducción, pero a mí no. La ficción es muy cansada para mí, yo no lo disfrutaba tanto, ellos lo disfrutaban mucho”, dijo.

Édgar Murillo se ha convertido en un presentador habitual en los nuevos formatos de Teletica. 'Spelling Bee' fue su más reciente proyecto. Foto: Teletica.com (Facebook Spelling Bee)

Murillo agregó que, para decir adiós, enfrentó un largo proceso de aceptación, que empezó en el 2014.

“Fue un proceso, en el 2014 empecé a sentir esa división ‘ay a estos maes les encanta producir y a mí no tanto’, yo les decía más teatro y ellos decían no. En el 2015 me llamaron para presentar Tu cara me suena, formato que me gustó porque tenía público y yo necesito esa interacción”, aseguró.

A pesar de que los caminos se separaron, aclaró que todavía son amigos, colaboran profesionalmente y se ven cada cierto tiempo para no perder la relación.

LEA MÁS: Édgar Murillo sobre ‘La media docena’: ‘Mucha gente cree que estamos peleados’