A esposa de Greivin Morgan le dicen que está irreconocible por foto que mostró de su pasado

Greivin Morgan y Sheiris Montero se convirtieron en papás primerizos hace dos meses. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Sheiris Montero, esposa del modelo Greivin Morgan, compartió una foto de hace nueve años, y la gente le “cayó encima” diciéndole que luce “irreconocible”.

La creadora de contenido publicó una imagen de cuando se inició su relación con Morgan y otra de ellos en la actualidad, al sumarse al nuevo “trend” de Instagram.

“¡Cómo hemos cambiado! ¡Qué vida tan linda nos tenía preparada Dios cuando nos unió ya hace nueve años!”, escribió Montero.

Sheiris Montero compartió estas fotos y la gente le dijo que lucía irreconocible. (Instagram/Instagram)

La pareja se convirtió en papás por primera vez el pasado 14 de mayo; es decir, hace casi dos meses.

Horas después de esa publicación, en una historia posterior, Sheiris salió al paso de lo que le estaba diciendo la gente por cómo se veía antes y cómo se ve ahora, y explicó los cambios y arreglitos que se ha hecho.

“Para las que me están diciendo que estoy irreconocible, que qué me hice, que no parezco yo…, para que vean el impacto y poder que tiene en una cara hacerse unas cejas lindas”, dijo Montero.

Luego mencionó el tema de su retoque en la nariz y en los labios.

¿Qué arreglitos estéticos se ha hecho la esposa de Greivin Morgan?

“Operarse la nariz cambia mucho las facciones y también me puse relleno de labios antes de casarme, después de eso nunca más me hice retoque y me quedaron así gruesos”, agregó.

“Es lo que yo me he hecho”, recalcó en un video.

Usted qué piensa, ¿realmente está o no irreconocible Sheiris en la foto de su antes y después?

Sheiris Montero detalló los arreglitos que se ha hecho. Fotografía: Instagram Sheiris Montero. (Instagram/Instagram)

