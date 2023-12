A Dani Maro, exparticipante de Nace una estrella, le hicieron una propuesta bastante tentadora por un desnudo suyo

El exparticipante de Nace una Estrella Dani Maro ganó muchos seguidores después de salir en el programa. (Lilly Arce Robles.)

El cantante Dani Maro recibió una oferta bastante tentadora por parte de un seguidor que quiere fotos suyas, pero enseñado más carnita de la cuenta.

El exparticipante de Nace una estrella contó que no es la primera vez que le sucede algo así y que más bien le ha llegado dinero a su cuenta Sinpe sin necesidad de pasar nada.

El artista confesó que, recientemente, le ofrecieron 2.000 dólares (alrededor de 1.066.460 colones al tipo de cambio) para que comparta fotos suyas bien provocativas y enseñando demás. También le pasan preguntando que si tiene cuenta de OnlyFans o PayPal para ver si lo pueden ver más escaso de ropa.

“La verdad me llegan mensajes de todo tipo, pero me han ofrecido hasta 10 mil dólares por mandar una foto en paño, ni siquiera desnudo”, contó riendo.

La popularidad que ganó tras participar en el programa de Teletica hizo que su cuenta de seguidores aumentara y que se dieran este tipo de propuestas.

Dani Maro hasta vaciló que va a llegar a viejo y se le fue el negocio de la venta de fotos provocativas.

Dani asegura que él todo eso se lo toma en vacilón y que más bien ese tipo de mensajes en ocasiones le suben el ánimo, porque lo hacen morirse de la risa con las barbaridades que le mandan.

“La verdad me dan mucha risas los mensajes que mandan, muchas veces en días donde uno no está tan feliz le sacan una sonrisa a uno porque hay gente para todo, pero eso sí yo creo que no me atrevería (a hacerse fotos desnudo)”, dijo.

Dani Maro acostumbra a hacerse fotos sin camisa, pero hasta ahí.

Lo curioso es que en la mayoría de las ocasiones son hombres los que le piden este tipo de contenido.

Maro agregó que por suerte ahora está con mucho trabajito y que no ha tenido la necesidad ni de pensar en vender fotos así para sacar adelante a su familia.

“La gente en la calle lo quiere mucho a uno, creo que nunca he tenido tanto trabajo como ahora que es parte de lo que uno esperaba que sucediera y gracias a Dios está pasando”, mencionó.