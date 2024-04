A Gustavo “Tavo” Gamboa lo comparan con dos periodistas, un cantante y una caricatura, ¿por qué?

Gustavo "Tavo" Gamboa contó que tenía más de 10 años de no cortarse la barba, por lo que luce muy diferente.

Gustavo “Tavo” Gamboa sigue sufriendo por haberse tenido que quitar la barba para su primera presentación en Tu cara me suena (TCMS).

Desde que se mostró en sus redes sociales con su nuevo “look”, no lo han dejado de vacilar, diciéndole que se parece a un cantante puertorriqueño, a dos periodistas y hasta a una caricatura.

El humorista tuvo que volarse la barba por completo porque será Adelaido Solís, vocalista del Grupo Frontera, en la primera gala del programa que inicia este domingo 7 de abril.

“Ahí me pusieron varios comentarios: ‘Se parece a tal’, ‘Así sin barba se parece a no sé quién’. Entonces escojan a quién me parezco más”, dijo.

Como él todo se lo toma con buen humor, está haciendo una encuesta en su cuenta de Instagram para que sus seguidores voten.

A Gustavo "Tavo" Gamboa lo están vacilando que se parece a todos ellos. ¿A cuál se la parece más?.

La mayoría le ha escrito que se parece al cantante Gilberto Santa Rosa, al periodista Marcelo Castro, al también comunicador Pablo Guzmán y hasta a Pedro Picapiedra.

¿A cuál cree usted que se parece más?

Su esposa, la locutora Victoria Fuentes, contó en su Instagram que hasta sus hijos Saúl y Mikaela quedaron sorprendidos al verlo sin barba, pues tenía más de 10 años de andarla.

“Saúl y Mika le dijeron hoy: ‘¡Ya no se parece papá!’”, contó la locutora de Teletica Radio.