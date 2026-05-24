A Gypzi Montoya le tiraron por las mascotas que tiene, pero pocos saben que gracias a eso salvó una vida

Gipzy Montoya tiene dos cabritos. (Silvia Nunez)

Gipzy Montoya se cansó de las críticas y decidió responderles a todas aquellas personas que constantemente le “tiran” por tener cabros como mascotas.

LEA MÁS: Gipzy Montoya ha tenido una semana muy dura por accidente que sufrió su esposo

Por medio de sus redes sociales, la exfigura de A todo dar explicó que para ella sus animales son parte de su familia y que no siente la necesidad de pedir aprobación por la forma en la que decidió vivir.

LEA MÁS: Gipzy Montoya ha tenido una semana muy dura por accidente que sufrió su esposo

“Tener cabros como Valentina y Toni no es una moda. Yo no busco el apoyo de nadie, ¿acaso soy candidato presidencial? No. Son mis bebés y ahora este es mi estilo de vida, gracias a Dios los puedo tener”, comentó.

LEA MÁS: Estas serían las nuevas caras de Sábado feliz tras la salida de Natalia Rodríguez

La comunicadora también aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que sueñan con adoptar este tipo de animales, pues aseguró que no es una decisión que se deba tomar a la ligera.

Según explicó, los cabros requieren muchísima paciencia, cuidados constantes y espacios adecuados, ya que pueden destruir cosas fácilmente y necesitan atención especial mientras son pequeños.

“Es de mucha paciencia, se comen todo, hay que tener un lugar donde estén más controlados, no hay que menospreciar esos detalles”, agregó.

Gipzy Montoya cuenta que no tiene al cabrito por moda. (redes/Instagram)

Gipzy Montoya decidió agrandar su familia. (redes/Cortesía)

Gipzy confesó que uno de los comentarios que más le molestan es cuando algunas personas aseguran que ella quitó a los animales su entorno natural o a sus mamás.

“Por favor gente, dejen de decir estupidec&%, sí me da mucha cólera. He visto mensajes que me dicen que se sacó del entorno, que me complico… eso ni lo debería contestar”, expresó bastante molesta.

Montoya explicó que Toni llegó a su vida luego de que un muchacho llamado Edgar rescatara varios cabritos que, según contó, iban a ser sacrificados dentro de la industria lechera porque eran machos.

“Eso iba a pasar con Toni y sus tres hermanitos, pero un muchacho que se llama Edgar quería adoptar uno y, como sabía lo que iba a pasar con los demás, se los llevó. Así lo adopté, no lo saqué de su entorno ni se lo quité a la mamá”, aseguró.

La presentadora también detalló que actualmente el cabrito duerme dentro de la casa porque todavía es muy bebé y necesita muchísima atención.

Además, confesó que tiene las condiciones adecuadas para cuidarlos y que incluso cada uno cuenta con su propio corral.

“Debería estar con su mamá y calientito con sus hermanitos, pero bueno, gracias a Dios la historia no fue otra”, comentó.

Finalmente, aprovechó para recomendarle a las personas que realmente quieran adoptar este tipo de animales domésticos que primero analicen si cuentan con el espacio y el tiempo necesarios para asumir esa responsabilidad.

“Se hacen grandes, se comen las cosas, cada una tiene su personalidad y hay que tener paciencia”, concluyó.