A Laura Ortega le pasó algo por su embarazo

Laura Ortega contó hace unas semanas que su hija y la de Fernán Faerron se llamará Elisa. (Instagram)

Laura Ortega no sabe si llorar o reír con lo que le pasó debido a su embarazo.

El viernes por la noche, antes de salir a cenar con su esposo, Fernán Faerron, quien estuvo de cumpleaños esta semana, la modelo y cantante contó la situación, que ella llamó “crisis de embarazada”.

Según dijo, posiblemente a la gente no le importaba lo que estaba pasando, pero estaba tan frustrada que parecía necesitar desahogarse.

“Me estoy alistando para ir a cenar por el cumple de Nan (Fernán, su marido), según yo iba a ir entaconada, regia, y ahora resulta que me creció la pata y ya no me queda ningún zapato que no sea chancla o tenis”, contó Ortega desde su clóset.

La expresentadora de Repretel dijo que se sorprendió con el tema porque jamás pensó que eso pasara, pero que salió favorecida.

Esto le pasó a Laura Ortega con su embarazo

“O sea, pensé que esto no pasaba o solo pasaba en las peores pesadillas o en la gente bien salada, pero me pasó a mí. ¡No sé si llorar o reír!”, afirmó la exuberante artista.

Lau y Fer esperan su primer hijo. La criatura será una niñita a quien la pareja eligió llamar Elisa, porque el nombre significa la que lleva la promesa de Dios, contó ella hace unos meses.