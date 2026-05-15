Farándula

A Luisga de “Los Ajenos” le llovieron críticas por un detalle en video con su hijo y salió a defenderse

Luisga, vocalista de Los Ajenos, aclaró la polémica que surgió en redes

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El vocalista de “Los Ajenos“, Luisga Loría, reaccionó a los comentarios que surgieron en redes sociales luego de compartir un video donde aparecía tocando piano junto a su hijo Luca.

El clip fue compartido para mostrar un adelanto musical y la tierna reacción de Luca mientras acompañaba a su papá frente al piano.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo y María José Quesada se dijeron sus verdades y todo quedó grabado

Sin embargo, algunos usuarios, tanto en Facebook como en Instagram, mencionaron que el instrumento lucía sucio o deteriorado.

LuisGa Loría, vocalista y líder de Los Ajenos.
El cantante salió a defenderse. (redes/Instagram)

La explicación del cantante

Ante los comentarios, Luisga decidió aclarar la situación con humor, pero también explicando el verdadero significado detrás del diseño del piano.

“Para los que pusieron en el post de ayer que mi piano estaba sucio, es un piano custom hecho a propósito así por un artista plástico nacional, pero bueno es comprensible a veces el desconocer”, escribió entre risas.

LEA MÁS: Vivian Campos se muestra con su galán a miles de kilómetros de Costa Rica

Este tipo de acabados suelen utilizarse para dar a los instrumentos una apariencia vintage, industrial o desgastada de forma artística y personalizada.

Luisga tenía como objetivo mostrar una pincelada del nuevo tema.
Luisga tenía como objetivo mostrar una pincelada del nuevo tema. (Luisga Loría/Instagram)
Luisga tenía como objetivo mostrar una pincelada del nuevo tema.
Así respondió Luisga. (Luisga Loría)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LuisgaLos AjenosPiano sucio
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.