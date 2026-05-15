Montserrat del Castillo y María José Quesada se dijeron sus verdades y todo quedó grabado

Montserrat del Castillo y María José Quesada siguen siendo tendencia en redes sociales gracias a su pódcast “Entre dudas y fe”, espacio donde han abordado temas personales y experiencias de vida en sus primeros tres episodios.

Ahora, las comunicadoras volvieron a llamar la atención de sus seguidores tras compartir un video en el que respondieron preguntas sobre la personalidad de cada una, dejando salir varias confesiones y momentos divertidos.

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Las confesiones que más llamaron la atención

Durante la dinámica, una de las preguntas fue cuál de las dos era más llorona. Sin dudarlo, María José señaló a Montserrat, quien terminó confirmándolo entre risas.

Montserrat del Castillo y María José Quesada confesaron algunas curiosidades de ambas. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En cuanto a la puntualidad, ambas coincidieron en que Majo suele llegar primero, mientras que Montserrat reconoció que normalmente deja muchas cosas para última hora. Sin embargo, también aseguraron que ella es la más cariñosa y expresiva.

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Montserrat también aprovechó el juego para señalar a María José como la más estricta y perfeccionista, algo que generó risas entre ambas.

El video generó reacciones

Las dos admitieron además que son bastante sentimentales con algunos testimonios de sus seguidoras.

Otra de las preguntas estuvo relacionada con quién es más impulsiva para tomar decisiones. Aunque María José terminó llevándose ese título, se mostró dudosa con la elección.

El video fue compartido con un tono relajado y lleno de humor, provocando comentarios y reacciones entre quienes siguen de cerca el proyecto digital de ambas presentadoras.