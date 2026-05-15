Farándula

Vivian Campos se muestra con su galán a miles de kilómetros de Costa Rica

Expresentadora de Teletica confirmó hace unos meses que desde hace cinco años le dio una nueva oportunidad al amor

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Por Manuel Herrera

La doctora y expresentadora de Teletica, Vivian Campos, dejó ver en las últimas horas el gran momento personal que vive junto a su pareja, Ernesto Trigueros.

La exfigura de Sábado Feliz disfruta actualmente de unas vacaciones por Japón y aprovechó la distancia con Costa Rica para compartir una imagen muy romántica junto a su galán.

Vivian Campos
Vivian Campos es muy recordada por sus años que trabajó en canal 7. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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La romántica foto desde Osaka

Por medio de sus historias de Instagram, Vivian publicó una fotografía en la que aparece junto a Trigueros frente al famoso Castillo de Osaka.

La histórica fortaleza es uno de los sitios más emblemáticos de Japón y actualmente funciona como museo y símbolo turístico de la ciudad de Osaka.

En la imagen, ambos se ven sonrientes y muy enamorados mientras disfrutan de la experiencia por el continente asiático.

Vivian mantiene su relación muy privada

Aunque Campos suele ser bastante reservada con su vida sentimental, esta vez decidió hacer una excepción y compartir un vistazo de su relación.

La doctora ya había contado meses atrás que tiene más de cinco años de haber dejado la soltería, aunque evitaba hablar públicamente sobre el tema.

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“No soy mucho de poner cosas en redes sociales porque a veces uno, por estar hablando y poniendo tanto en redes sociales, la gente se mete en lo que no le importa. Igual, yo ando siempre en lo mío. Siempre trato de mantener mis cosas para mí, mi familia, mis amigos y listo”, afirmó en noviembre pasado.

Vivian Campos
Vivian Campos junto a su novio de hace cinco años Ernesto Trigueros. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

Un viaje lleno de amor y aventura

La escapada por Japón parece estar siendo una experiencia muy especial para la pareja, que ha recorrido algunos de los lugares más icónicos del país asiático.

Aunque Vivian comparte poco sobre su vida amorosa, esta vez dejó claro lo feliz y enamorada que se encuentra.

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Vivian Campos confiesa que tiene novio
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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