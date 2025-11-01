Vivian Campos habló de su novio y de cuando trabajó en Teletica hace 10 años

Vivian Campos, exmodelo y expresentadora de Teletica, está feliz, enamorada y llena de trabajo. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (redes/Instagram)

Vivian Campos habló esta semana de su novio y de los tiempos en que ella trabajó en Canal 7 como presentadora de Sábado feliz.

La doctora confirmó que desde hace cinco años está en una relación sentimental, pero dijo que no había hablado de eso públicamente para evitar malas vibras.

“Sí, tengo novio. Tenemos ya casi cinco años de estar juntos. ¡Qué montón de años ya!, ¡Qué aguante! Realmente ha sido muy bonito”, dijo la exmodelo y expresentadora por medio de Instagram.

Vivian Campos confiesa que tiene novio

Campos no presentó a su galán, pero sí explicó por qué mantuvo alejada del medio su situación sentimental.

“No soy mucho de poner cosas en redes sociales porque a veces uno, por estar hablando y poniendo tanto en redes sociales, la gente se mete en lo que no le importa. Igual, yo ando siempre en lo mío. Siempre trato de mantener mis cosas para mí, mi familia, mis amigos y listo”, agregó.

Vivian también se refirió a su trabajo de hace diez años en Teletica como presentadora del programa Sábado Feliz, donde compartió cámaras con su exesposo, Mauricio Hoffmann (estuvieron casados entre 2008 y 2010).

Vivian Campos (de enagua roja) con sus compañreos de Sábado feliz. Fotografía: Archivo LT.

“Estuve tantos años en Canal 7, estuve como once años. Cuando entré tenía diecinueve y salí de treinta porque ya me dediqué totalmente a mi carrera y, a veces, siento muy extraño cuando veo que ha pasado tanto tiempo”, mencionó.

En Sábado feliz, Vivian trabajó del 2004 al 2015.

Vivian Campos recuerda los años que trabajó en Teletica

