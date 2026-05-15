Gabriela Jiménez rindió homenaje al “suegro de muchos” en este Día del Agricultor

Gabriela Jiménez, periodista deportiva y presentadora de 7 Estrellas de Teletica (redes/Instagram)

Este 15 de mayo, en el marco del Día del Agricultor Costarricense, la periodista Gabriela Jiménez decidió rendirle un emotivo homenaje al hombre que más la inspiró en uno de sus proyectos más recientes: su papá.

La comunicadora compartió un video en redes sociales donde muestra a su padre trabajando en el cafetal, dejando claro que él es el verdadero protagonista detrás de su nueva marca de café, Café Maíta, lanzada hace apenas unos días.

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Gabriela Jiménez contó que su papá es un verdadero agricultor y que gracias a él tiene su nuevo emprendimiento. (redes/Instagram)

Con imágenes llenas de naturaleza, esfuerzo y tradición, Gaby quiso reconocer el sacrificio silencioso que realizan miles de agricultores en el país, especialmente quienes dedican su vida al cultivo del café.

“Este es el verdadero protagonista. Detrás de cada taza de café hay manos que madrugan, sin cámaras, sin aplausos”, escribió la periodista junto al video.

Además, destacó todo el esfuerzo y paciencia que requiere sacar adelante un cafetal como el que tiene su papá en la zona de San Ramón, de Alajuela.

“Muchas horas en solitario, cuidando cada planta como si fuera un hijo, esperando con ansias por meses hasta ver el cafetal florecer y sus granos”, agregó.

Gabriela Jiménez es muy unida a su familia, quienes viven en San Ramón en su fiquita. (redes/Instagram)

La presentadora de 7 Estrellas también recordó que, aunque una taza de café se disfruta en pocos minutos, detrás existe un proceso de años lleno de trabajo y dedicación.

“Una taza de café se toma en minutos, pero todo empieza aquí, en un cafetal. Una planta tarda años en dar su primer fruto, pero después nos regala momentos inolvidables”, expresó.

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La periodista cerró el mensaje con una frase dedicada a su emprendimiento familiar: “Café Maíta, tradición que te honra”.