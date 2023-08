A Marisol Soto se le estremeció el corazón al recordar su paso por concursos de belleza

Marisol Soto tiene 50 años y está guapísima. (Cortesía Marisol Soto)

A Marisol Soto la conocemos en la actualidad por su faceta de empresaria y su gusto por la moda, la vida saludable y por los viajes; sin embargo, la fama de la que goza ella en estos tiempos proviene de su exitoso paso por concursos de belleza.

Miss Costa Rica Mundo en 1992, Señora Costa Rica en 1995 y Señora Mundo Internacional (Mrs World) 1995, son los tres títulos de belleza que conquistó Soto a lo largo de su vida; reconocimientos que le estremecen el corazón porque le recuerdan mucho a su mamita.

Marisol contó a La Teja que su mamá, quien está en el cielo, fue su principal apoyo y su fan número uno, ya que la señora era de Colombia, un país muy fiebre en concursos de belleza, y por eso siempre recibió mucho apoyo de ella en esa época.

Por ejemplo, Marisol recordó que su mamá se quedaba con ella en las noches haciéndole preguntas para foguearla en las entrevistas con los jurados, le cosió muchos de sus vestidos y le masajeaba los pies cuando le dolían por lo alto de los tacones de los zapatos que usaba.

En 1995, Marisol Soto se coronó como Señora Mundo Internacional. (Cortesía Marisol Soto)

“Mi mamá tenía una tienda en San José y ella hacía vestidos de novia y me cosía los vestidos; de hecho, el vestido blanco con el que gané el Mrs World en 1995 era mi vestido de novia, que ella me lo transformó para que yo lo usara”, dijo Marisol a este medio.

“Ella (su mamá) fue mi compañera, mi amiga, me hacía masajes en los pies. Ha sido la mejor amiga que he tenido en toda mi vida”, agregó la empresaria.

El reinado de Marisol Soto

Soto aseguró que su mamá disfrutó mucho con ella esa etapa de certámenes, pero mencionó que nunca la influenció para que ella probara suerte en reinados, sino que siempre la dejó tomar sus propias decisiones.

“En mi niñez nunca me dijo si me quería meter en reinados de belleza, yo no crecí pensando en concursos de belleza”, mencionó Marisol, quien se casó a los 21 años al poquito tiempo de terminar su reinado como Miss Costa Rica Mundo.

De hecho ella pensó que con el “sí, acepto” su época de concursos de belleza había llegado al final, pero a los 23 años la sorprendió la invitación al casting para participar en el Señora Costa Rica.

Ella fue superando todas las etapas del proceso de selección de ese certamen, que lo organizaba el desaparecido canal 2, hasta quedarse con la corona que en 1995 le dio la oportunidad de ir al Señora Universo y quedarse con el título de belleza más importante de toda su carrera.

“Recordar que eso pasó me hace sentir bien porque hace pensar a uno que cuando se disciplina en algo lo puede lograr”, mencionó Marisol.

Tras ese triunfo y la desaparición de canal 2, Soto se quedó con la franquicia del Señora Costa Rica, concurso que organiza en el país desde hace bastantes años.

La exreina de belleza es graduada en Administración de Empresas y comenta que los concursos le ayudaron mucho a trazar el camino de sus negocios actuales.