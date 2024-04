A Michael Rubí le dicen “el novio” de una integrante de Pandora por una razón

Michael Rubí, bailarín, en el programa Juego de Voces de Televisa.

El domingo anterior canal 6 estrenó el nuevo reality de Televisa “Juego de voces”, donde participa el bailarín tico Michael Rubí, quien ya está dando de qué hablar en México.

En esta primera gala, a Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, le tocó cantar un reguetón donde el alajuelense tuvo que bailarle muy sensual, mientras ella le coqueteaba.

Después, en otra ocasión, mientras ella interpretaba una canción de Christian Nodal también le tocó a Michael interactuar con ella, mientras su hijo Joss Álvarez la regañaba que la estaba viendo, para meterle más vacilón al asunto.

Desde esa presentación, ahora al bailarín le dicen “el Novio” de Isabel por lo que ya está agarrando bastante fama en el país de los tacos y el tequila.

Esta es la primera vez que Rubí sale en la televisión mexicana y, según nos contó, fue contratado para toda la temporada del reality, el cual durará siete semanas.

En el programa participan, además, personalidades como: Alicia Villarreal y su hija, Melanie Carmona; Eduardo Capetillo y su hijo, Eduardo Capetillo Gaytán; Mijares y su hija mayor, Lucero Mijares, Erik Rubín y su hija, Mía Rubín Legarreta.

Michael Rubí y su participación en Juego de voces

La conductora principal es la actriz Angélica Vale y la idea es que compitan padres contra sus hijos y en cada episodio habrá invitados especiales como el caso de Lucero, María José, Prince Royce, Diego Torres y Pedro Capó, entre otros.

“Vieras que ha sido superchiva porque he podido trabajar con muchos artistas, escucharlos cantar en vivo ha sido increíble. La verdad ha sido de mucha inspiración”, mencionó Rubí.

Michael Rubí tiene una gran participación en cada una de las presentaciones de los artistas.

Según dijo el tico, esta gran oportunidad le salió luego de que lo invitaran a hacer una audición “cerrada”; es decir, que no cualquiera podía ir a realizar la prueba y para su sorpresa salió elegido para ser parte del staff principal.

Recordemos que Michael participó en Dancing with the Stars y en otros realities de Teletica, así que ya conoce de este tipo de formatos.

“Ha sido muy bonito porque me encanta la televisión, entonces estar frente a cámaras es siempre para mí algo que me genera emoción. La verdad es que después de ese primer programa en los otros que hemos grabado a la producción le ha gustado mucho mi trabajo, por lo que me piden que salga bastante en cámaras y eso me ayuda mucho con la exposición”, mencionó.

Ya lo reconocen

Michael explicó que ese formato lo empezaron a grabar hace varios días y que tanto el personal de producción como los famosos que compiten, ya lo empezaron a reconocer.

El vacilón es que desde los ensayos del primer programa, los mismos cantantes le dicen que él es el Novio de Isabel.

“Ya los participantes del programa me reconocen, me saludan con cariño, me dicen: ‘¡ay, el novio de Isabel!’ o ‘el que puso nerviosa a Isabel’ (risas), entonces sí ha sido de mucha ayuda a nivel de exposición”, mencionó.

El bailarín agregó que su deseo es que lo recuerden por su trabajo, talento y simpatía no solo en este trabajo, sino en todos los que lo contraten, pero sabe que eso solo se logra con mucho esfuerzo y disciplina.

Al tico lo vacilan que es el novio de Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, acá junto a su hijo contra el que compite en el programa.

En el programa no solo sale haciendo alguna coreografía, sino que también lo ponen a simular que es uno de los músicos que acompaña al artista en escena, en algunas ocasiones.

“La verdad agradezco mucho a Teletica por todo lo que aprendí ahí, porque gracias a eso he manejado todo este proceso como un profesional. La producción es bastante grande, parecido a Costa Rica, e igual he aprendido muchísimo y lo he disfrutado mucho también”, reconoció.

Dividido en dos

Michael, además, de participar en este reality que se transmite por el canal de Las Estrellas los domingos a las 7 p.m. (hora mexicana) y 8 p.m. (por Repretel), también sigue formando parte del staff de bailarines de Gloria Trevi.

Michael Rubí sigue como bailarín de Gloria Trevi en su gira por Estados Unidos.

Ahora se está dividiendo en dos, pues los primeros días de la semana está en México y después los jueves se va para Estados Unidos a seguir con la gira de la intérprete del “Pelo suelto”.

“La verdad me siento muy cansado. Llevo semanas sin descansar. Tengo ensayo de montaje los lunes para el programa, el martes estoy todo el día en Televisa, normalmente me citan a las 8:30 a.m. y voy terminando a las 9 p.m., esos ensayos en cámara son bien pesados. Los miércoles se graba el programa, el llamado es a las 8 a.m., hasta que acabamos de grabar, normalmente es después de las 6 p.m.”, explicó.

En el programa Juego de voces hay dos equipos, los consagrados, que son los cantantes famosos, y los herederos que son sus hijos.

Los conciertos de Gloria Trevi comúnmente son los viernes y sábados y ya el domingo le toca montarse de nuevo en el avión para regresar a México. Su contrato con la mexicana es por todo este 2024.

Así lleva ya seis semanas seguidas, de un lado para otro, y aunque reconoce que está muy cansado dice que no puede quejarse porque está muy feliz de cumplir una meta más.